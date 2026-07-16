Euroliga koszykarek rozlosowana. Z kim zagrają polskie kluby?

Polskie zespoły poznały europejskie rywalki

Mistrzynie Polski zagrają w grupie D z utytułowanymi zespołami z Czech oraz Francji, w tym z Tango Bourges. Stawkę grupowych rywalek dla zespołu Lotto AZS UMCS Lublin uzupełni wygrany z turnieju kwalifikacyjnego, w którym udział biorą Żabiny Brno, Crvena Zvezda Belgrad oraz DVTK Huntherm Miszkolc. Zespół z Lublina, który niedawno objął trener Marek Lebiedziński, jest jedną z dwunastu drużyn pewnych gry w pierwszym etapie zmagań w sezonie 2026/27.

Srebrne medalistki krajowych rozgrywek muszą z kolei przebijać się przez trudną fazę wstępną. Pierwszym europejskim przeciwnikiem Enea AZS Politechniki Poznań będzie litewska ekipa Kibirkstis TOKS Wilno. Jeśli podopieczne trenera Wojciecha Szawarskiego wygrają ten trudny pojedynek, 30 września zmierzą się w decydującej rundzie kwalifikacyjnej z renomowanym Sopronem Basket.

Kiedy rozpoczną się zmagania na koszykarskich parkietach?

Ceremonia losowania grup odbyła się w Monachium, a wzięła w niej udział utytułowana hiszpańska zawodniczka Silvia Dominguez. Rozgrywki europejskiej elity z udziałem dwudziestu czterech zespołów z jedenastu krajów rozpoczną się 14 października. Wśród dwunastu drużyn pewnych gry w fazie grupowej pojawiły się cztery nowe kluby, w tym polskie mistrzynie z Lublina, belgijski Kangoeroes Mechelen, grecki Athinaikos Qualco Ateny i rumuński CS Rapid Bukareszt.

O awans do fazy grupowej powalczy dwanaście drużyn w dwóch wrześniowych etapach wymagających kwalifikacji. Przegrane zespoły z tych spotkań trafią automatycznie do rozgrywek Pucharu Europy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny Starego Kontynentu bronią zawodniczki tureckiego Fenerbahce Stambuł, które w kwietniowym finale pokonały Galatasaray Cagdas.