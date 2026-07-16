Propagowanie nazizmu w Oświęcimiu. Obywatel Kolumbii z zarzutami w Muzeum Auschwitz

Interwencja policji w Muzeum Auschwitz

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od Straży Muzealnej w środę 15 lipca 2026 roku po południu. Strażnicy ujęli mężczyznę, którego podejrzewano o popełnienie przestępstwa na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Mundurowi natychmiast pojawili się na miejscu i przejęli 34-letniego obcokrajowca. Następnie mężczyzna został przewieziony do oświęcimskiej komendy Policji w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych.

Wykonywał gesty pozdrowienia hitlerowskiego do zdjęć

Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili, że obywatel Kolumbii pozował do fotografii podczas zwiedzania miejsca pamięci. Wykonywał on przy tym gesty hitlerowskiego pozdrowienia, a zdjęcia robił mu towarzyszący mu znajomy. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli telefon, którego używano do dokumentowania tego zachowania. Mundurowi ustalili również, że obcokrajowiec na co dzień przebywa w województwie wielkopolskim, gdzie jest zatrudniony w jednej z tamtejszych firm.

Zarzuty dla obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu

O sprawie została poinformowana Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, a śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut propagowania nazizmu. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i zdecydował się dobrowolnie poddać karze. 34-latek zapłaci 2000 zł, a informacja o wydanym wyroku zostanie podana do publicznej wiadomości. Za tego typu przestępstwo polskie prawo przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub nawet 2 lata pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl