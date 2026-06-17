Interwencja u Doroty i Bartka w "M jak miłość". Mundurowi pojawią się w siedlisku po wakacjach

Zagrożenie dla Lisieckich w nowym sezonie "M jak miłość"!

Spokój w życiu Lisieckich może nie potrwać długo w nadchodzącym po wakacjach sezonie „M jak miłość”. Zagrożenie wciąż stanowi ojczym (Marcin Sitek) Franka (Jarosław Śmigielski), który pozostaje na wolności i może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla rodziny oraz ich adoptowanego syna. Choć przed przerwą Bartek stanowczo wygnał mężczyznę, gdy nakrył go na potajemnych spotkaniach, to jednak ten osobnik nie cofnie się przed niczym.

Pytanie, czy wróg rodziny powróci, staje się jeszcze bardziej aktualne w obliczu kolejnej wizyty policji w siedlisku. Na zdjęciach udostępnionych na oficjalnych profilach serialu w mediach społecznościowych widać, że tym razem interweniować będą Natalka w duecie z Rafałem, a nie, jak wcześniej, z Adamem Karskim.

Zaskakująca zmiana w policyjnym patrolu u Lisieckich w "M jak miłość"

Zmiana w składzie patrolu odwiedzającego Lisieckich może sugerować, że sprawa w nowym sezonie „M jak miłość” wcale nie dotyczy agresywnego ojczyma. Być może to po prostu efekt zawirowań w prywatnym życiu stróżów prawa. Choć narzeczeni nadal mają pracować w jednym komisariacie, trzykrotne przekładanie ślubu oraz pojawienie się w życiu Natalki nowego mężczyzny, Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz), mogło zniechęcić Adama do wspólnych patroli z byłą partnerką.

Istnieje też prawdopodobieństwo, że nowa sprawa u Doroty i Bartka nie będzie wymagała obecności samego komendanta. Wskazują na to zdjęcia z nowego sezonu „M jak miłość”, na których to Natalka przejmuje inicjatywę i stanowczo instruuje domowników, podczas gdy Rafał jedynie notuje jej słowa w notatniku. Jaki zatem problem sprowadzi funkcjonariuszy do siedliska?

Jaka tajemnica kryje się za wizytą policji u Doroty i Bartka w„M jak miłość”?

Czy powodem policyjnej wizyty u Lisieckich w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach będą kolejne kłopoty, w które wpakuje się Franek? Czy sprawa znowu będzie powiązana z jego uciążliwym ojczymem i czy rodzinę czeka następny dramat? Możliwe też, że sytuacja nie będzie wcale tak tragiczna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wszystkie te tajemnice zostaną rozwikłane po wakacyjnej przerwie w serialu.