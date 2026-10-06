Igor pozna tragiczną prawdę o stanie Julki w "Na Wspólnej". Walka o jej życie potrwa w szpitalu

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-06 14:49

W nadchodzącym 4298. odcinku "Na Wspólnej" Igor (Jakub Wesołowski) dowie się od lekarzy, że rokowania jego córki są krytyczne. Zawał serca po przedawkowaniu narkotyków i groźne niedotlenienie mózgu będą mogły mieć katastrofalne skutki. Choć pomoc nadeszła szybko, czas z Antkiem (Igor Borecki) przed przyjazdem dorosłych będzie mógł kosztować Julkę (Maja Oświecińska) życie.

Zmartwiony Igor w białej koszulce patrzy przed siebie. O dramatycznej walce o życie jego córki w Na Wspólnej przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Igor pozna tragiczną prawdę o stanie Julki w "Na Wspólnej". Walka o jej życie potrwa w szpitalu

Krytyczny stan Julki po przedawkowaniu w 4298 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4298. odsłonie uwielbianej telenoweli TVN medyczny personel stoczy zaciekły bój o życie Julki. Młoda Nowakówna trafi do placówki medycznej wskutek kolejnego zażycia zbyt dużej dawki substancji odurzających, co doprowadzi u niej do utraty przytomności, zatrzymania akcji serca i niebezpiecznego niedotlenienia tkanki mózgowej.

Na całe szczęście w porę zareagują Arek (Marek Kalita) oraz Robert (Dariusz Wnuk). Natychmiastowa reanimacja nastolatki, do której dojdzie po jej samowolnym oddaleniu się z ośrodka terapeutycznego, da lekarzom cień szansy. Mimo błyskawicznej interwencji, przewidywania specjalistów dotyczące powrotu do zdrowia córki Igora w tym odcinku pozostaną niezwykle ostrożne.

Leon w szale po diagnozie Julki w 4298 odcinku "Na Wspólnej"!

W emitowanym 4298. odcinku serialu Igor będzie zdruzgotany diagnozą lekarską. Na szpitalnym korytarzu pojawi się również wstrząśnięty Leon (Borys Otawa). Były partner wciąż będzie żywił głębokie uczucia do Nowakówny, dlatego nie wybaczy Antkowi faktu, że to przez niego dziewczyna znalazła się na krawędzi życia i śmierci.

Rozwścieczony Juszczyk będzie o krok od linczu na Antku, chcąc wymierzyć mu sprawiedliwość pięściami. Wówczas do akcji wkroczy Igor, starając się opanować agresję chłopaka. Nowak doskonale zrozumie emocje Leona – sam wcześniej wpadnie w furię w kryjówce Antka i będzie musiał być pacyfikowany przez Roberta. Teraz to on przejmie rolę mediatora.

Julka wygrywa walkę o życie w "Na Wspólnej"?

W 4298. odcinku produkcyjne napięcie sięgnie zenitu. Czy usilne starania o przywrócenie Julce zdrowia zakończą się sukcesem? Fani mogą odetchnąć z ulgą – wiele wskazuje na to, że Igor nie pożegna się z córką. Dziewczyna najprawdopodobniej wygra tę dramatyczną walkę o byt.

Pojawienie się młodej bohaterki na kadrach promujących przyszłe epizody sugeruje jej ocalenie. Co więcej, wkrótce czeka ją wstrząsająca lekcja, gdy z ojcem napotkają zmagającą się z uzależnieniem Anastazję (Alicja Matusiak), córkę Wioli (Tamara Arciuch). Czy widok obcego nałogu stanie się dla Julki punktem zwrotnym i skłoni do trwałego zerwania z narkotykami? Odpowiedź nadejdzie w kolejnych odsłonach serialu.

Kiedy 4298 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Najnowszy, 4298. epizod "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany przez stację TVN w środę, 21 października 2026 roku. Start seansu punktualnie o 20:15.

Na Wspólnej, odcinek 4298: Igor usłyszy w szpitalu tragiczne wieści o Julce! Straci córkę?
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