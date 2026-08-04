Ekipa Rancza przeniosła się na Podlasie. Dawno niewidziani bohaterowie serialu w nowej odsłonie [ZDJĘCIA]

Nowe lokacje kultowego "Rancza"

Informacja o kręceniu kolejnych ujęć do uwielbianego serialu zelektryzowała fanów. Twórcy wielokrotnie wplatali w fabułę wątki związane z Lubelszczyzną, w tym samym Lublinem i pobliskimi Czemiernikami. W ostatnich dniach filmowcy przenieśli się jednak do Radzynia Podlaskiego. To właśnie tam powstały ujęcia we wnętrzach oraz na dziedzińcu historycznego Pałacu Potockich.

O szczegółach nagrań opowiedział burmistrz Radzynia Podlaskiego, Jakub Jakubowski.

Nie mogę zdradzić szczegółów scenariusza ani opowiadać o tym, co zobaczycie na ekranie – podkreślił burmistrz, wyjawiając jednocześnie, że wielomiesięczne starania o sprowadzenie ekipy filmowej miały na celu unikalną promocję historycznych walorów miasta

Kto wystąpi w nowych odcinkach "Rancza"?

Udostępnione zdjęcia ze zrealizowanych ujęć ujawniają część obsady kluczowej dla politycznych zawirowań najnowszego sezonu. W pałacowych wnętrzach zobaczyć można bohaterów w eleganckich kreacjach. Uwagę zwraca Ola, odgrywana przez Lidię Sadową asystentka Czerepacha, w stylowym, jasnoróżowym kostiumie. Towarzyszy jej Zośka (Marta Dąbrowska), która w ciemnej garsonce dumnie reprezentuje spółdzielnię socjalną. W kadrach na pałacowych schodach dostrzec można również leśnika Pawła, w którego wciela się Dobromir Dymecki.

Bogate wyposażenie filmowe oraz zaparkowane pod pałacem czarne samochody rządowe sugerują, że radzyński obiekt zagra na ekranach ważną instytucję publiczną lub zagraniczną placówkę dyplomatyczną.

Prezydent Kozioł i premier Czerepach w nowym sezonie

Choć produkcja stara się utrzymać w tajemnicy zwroty akcji, do mediów przeniknęły pierwsze informacje dotyczące 11. sezonu, który zatytułowany został "Zemsta wiedźm". Sześcioodcinkowa seria ma ostatecznie zakończyć historię znanych z Wilkowyj postaci. Na widzów czeka sporo niespodzianek, w tym informacja, że wójt Kozioł rozpoczął właśnie drugą kadencję w fotelu prezydenta kraju. Z kolei niezawodny Czerepach zajął stanowisko premiera. Do wsi powróci również nowy bohater – daleki krewny Stacha Japycza, Ignacy, który niespodziewanie pojawi się prosto z Australii.

Opublikowane zdjęcia i relacje z planu przedstawił serwis lublin112.pl.

Data premiery 11. sezonu "Rancza"

Według informacji ujawnionych przez stację TVP, fani serialu muszą uzbroić się w cierpliwość. Emisja najnowszego, finałowego sezonu "Rancza" zaplanowana jest na końcówkę 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to niezapomniany powrót na ekrany.

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