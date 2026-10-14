La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 500: Romulo odkryje romans Jany i Manuela, a Ignacio poprosi Margaritę o rękę

Ayala wyzna Martinie prawdę w 500. odcinku „La Promesy”

Ayala i Martina od dłuższego czasu toczą spory, a głównymi powodami niesnasek jest oskarżenie Martiny o próbę otrucia Ayali, a także jej sprzeciw wobec ślubu hrabiego z Margaritą. Teraz hrabia wyjawi jej jednak, że informacja o diagnozie była zmyślona. Przyzna również, że objawy mogące wskazywać na otrucie były w rzeczywistości związane z chorobą. Oboje zdecydują się zawrzeć przymierze. Martina obieca Ayali, że jeśli jej matka zdecyduje się wyjść za niego, pogodzi się z tym wyborem.

Catalina opowie Pelayo o Tomasie w 500. odcinku „La Promesy”

Życie uczuciowe Cataliny jest bardzo burzliwe. Wcześniej do szaleństwa zakochana w Pelayo, postanowiła zerwać z nim kontakty, gdy dowiedziała się, że w tajemnicy przed nią prowadzi interesy związane z handlem bronią. Następnie związała się z przystojnym Adriano, który według jej matki nie był dobrym kandydatem na męża ze względu na zbyt niski status społeczny. Adriano honorowo opuścił pałac, a Catalina ruszyła w drogę, aby spotkać się z Pelayo i postarać się przekonać go do siebie. W 500. odcinku Catalina zdecyduje się opowiedzieć mu o swoim bracie Tomasie oraz o bólu, jaki przeżyła po jego śmierci. Czy taka otwartość i szczerość wobec byłego ukochanego sprawi, że jego serce zmięknie i pojawi się szansa na pojednanie?

Romulo dowie się o romansie Jany i Manuela w 500. odcinku „La Promesy”

Największe napięcie może jednak pojawić się wokół pokojówki Jany i głównym dziedzicem posiadłości, Manuela. Para od dłuższego czasu ukrywa swój związek przed mieszkańcami La Promesy. W 500. odcinku Rómulo powie Manuelowi, że wie o jego romansie z Janą. Informacja ta może mieć poważne konsekwencje, szczególnie że mowa tu o mezaliansie. Rodzina może nie zaakceptować takiego związku. Jak zachowa się Rómulo? Zostawi tę informację dla siebie, czy czym prędzej powie o wszystkim jego matce, Cruz.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 500. odcinka

500. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Martiny, Ayali, Cataliny, Pelaya, Jany, Manuela i pozostałych mieszkańców La Promesy.

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