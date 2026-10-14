Dziedzictwo, odcinek 1056: Nana zbliży się do Poyraza, a Pelin nie wytrzyma z zazdrości [ZDJĘCIA]

Nana wesprze Poyraza w 1056. odcinku „Dziedzictwa”

Po utracie warsztatu Poyraz będzie musiał odnaleźć się w nowej sytuacji. Nana nie zostawi go samego z problemami i pomoże mu przy straganie z owocami. Jej zaradność oraz zaangażowanie okażą się dla mężczyzny cennym wsparciem. Wspólne zajęcie stworzy im kolejną okazję do spędzania czasu razem. Między Naną a Poyrazem zacznie robić się coraz cieplej. Kobieta będzie chciała pomóc mu stanąć na nogi, a ich współpraca jeszcze bardziej zacieśni więź, która rozwija się między nimi od czasu uratowania Nany przed Trucizną.

Pelin nie zaakceptuje bliskości Nany i Poyraza w 1056. odcinku „Dziedzictwa”

Zmiany w relacji Nany i Poyraza nie umkną uwadze Pelin. Jego była partnerka nadal będzie chciała odzyskać dawnego ukochanego, dlatego widok Nany u jego boku wzbudzi w niej ogromną zazdrość. Nie zamierza jednak biernie przyglądać się temu, jak oboje stają się sobie coraz bliżsi. Pelin otrzyma pomoc od Cansel. Kobiety podejmą próbę odsunięcia Nany od straganu, licząc, że dzięki temu Pelin zyska więcej okazji do przebywania z Poyrazem. Ich starania nie przyniosą jednak oczekiwanego efektu. Nana nie zniknie z jego otoczenia tak łatwo, jak chciałyby rywalki.

Później jednak dojdzie to dramatycznej sytuacji. Okaże się, że wózek służący jako stragan jest w kompletnej rozsypce. Ktoś zniszczył miejsce pracy Poyraza! W 1057. odcinku zdecyduje się więc na współpracę z Pelin, a Nana poczuje ukłucie zazdrości. Poyraz bardzo się zmieni, a Nana poczuje się odsunięta na boczny tor.

„Dziedzictwo”, odcinek 1056 – kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 1056. serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku o godz. 16:00 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny również online na platformie TVP VOD, podobnie jak wszystkie wcześniejsze epizody.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. „Emanet”) to turecka telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, między bohaterami rodzi się uczucie. Po śmierci Yamana opieka nad Yusufem spada na Nanę Maryam.

Kiedy Nanę zaczyna zagrażać deportacja, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna zawiera z nią fikcyjne małżeństwo, które z czasem staje się źródłem nowych emocji i napięć.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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