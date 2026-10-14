Znęcanie się nad mężczyzną w Sędziszowie Małopolskim. Nastolatkowie nagrali film i trafili do aresztu

Interwencja policji w Sędziszowie Małopolskim po nagraniu w internecie

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim otrzymali informację o agresywnym zachowaniu dwóch młodych osób wobec innego mężczyzny. Dowodem w sprawie stał się film zamieszczony na jednym z portali społecznościowych, na którym widać było poniżanie i wyśmiewanie ofiary. Policjanci szybko ustalili, że pokrzywdzony to 49-letni mieszkaniec gminy Sędziszów Małopolski. Mundurowi zidentyfikowali również podejrzewanych o ten czyn, którymi okazali się dwaj młodzi mieszkańcy tej samej gminy w wieku 17 i 18 lat. Całe zdarzenie miało miejsce na terenie jednej z posesji w Sędziszowie Małopolskim.

Agresywne zachowanie wobec 49-letniego mieszkańca gminy

Z ustaleń śledczych wynika, że napastnicy zachowywali się agresywnie wobec starszego mężczyzny, który znajdował się pod działaniem alkoholu. Sprawcy kopali pokrzywdzonego, a także znieważali go i wyzywali przy użyciu słów wulgarnych. W trakcie zdarzenia 49-latek był przez nich poniżany oraz wyśmiewany, co jeden z młodych ludzi rejestrował telefonem komórkowym. Napastnicy posunęli się również do skrępowania rąk i nóg mężczyzny, czym pozbawili go wolności. Po dokonaniu tych czynów sprawcy pozostawili go w przydrożnym rowie, a nagrany film trafił do mediów społecznościowych.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowy areszt dla młodych mężczyzn

Policjanci zatrzymali 17-latka oraz 18-latka, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia im prokuratorskich zarzutów. Młodzi mężczyźni odpowiedzą przed sądem za znęcanie się nad osobą nieporadną oraz bezprawne pozbawienie wolności. Funkcjonariusze zarzucili im także narażenie mieszkańca gminy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd Rejonowy w Ropczycach rozpatrzył wniosek prokuratora i zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl