Oliwka pożałuje rozstania w 3430. odcinku "Barw szczęścia". Kępski wybierze Grażynę

Oliwka z "Barw szczęścia" zmieni zdanie po niespodziewanej wizycie

W 3430. odcinku produkcji Tomasz pojawi się w biurze Oliwki bez zapowiedzi, przynosząc harmonogram spłaty zaciągniętej pożyczki. Ta krótka i zaskakująca wizyta sprawi, że kobieta zacznie odczuwać dawny sentyment do byłego partnera. Sytuacja wyda się o tyle skomplikowana, że jeszcze niedawno to ona stanowczo odrzucała jego propozycje powrotu. Obecnie jej nastawienie ulegnie całkowitej zmianie.

Szybko okaże się jednak, że na odbudowę relacji będzie już stanowczo zbyt późno. Kępski zdołał się już pogodzić z rozstaniem i zaczął budować swoją przyszłość u boku innej kobiety. Biznesmen posłuchał wcześniejszych rad samej Zbrowskiej, która kategorycznie zakończyła ich związek, czego teraz bohaterka będzie gorzko żałować.

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Tomasz zacznie układać sobie życie z Grażyną w nowych odcinkach

Widzowie 3430. epizodu zobaczą, jak Kępski angażuje się w relację z Grażyną, spędzając z nią niezwykle romantyczne popołudnie. Niedawna wspólna noc sprawi, że dawni kochankowie postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę. Mężczyzna zacznie poważnie myśleć o wspólnej przyszłości, a w jego planach pojawi się nawet założenie rodziny i posiadanie potomstwa.

Marzenie o ojcostwie towarzyszyło Tomaszowi niemal od momentu odkrycia, że Wiktor (Grzegorz Kestranek) jest tak naprawdę jego bratem. Oliwka w przeszłości nie podzielała tych pragnień i odmawiała założenia z nim rodziny. Grażyna będzie miała w tej kwestii zupełnie inne podejście, co znacznie ułatwi mężczyźnie podjęcie ostatecznej decyzji i definitywne odcięcie się od Zbrowskiej.

Nowy adorator nie pomoże Zbrowskiej zapomnieć o przeszłości

Choć w życiu Oliwki pojawi się nowy mężczyzna, Hugo Wojciechowski (Daniel Namiotko) pracujący jako kierownik projektu, to informacje o nowym związku Tomasza całkowicie zepsują jej nastrój. Nawet fakt, że badacz zaprosi ją na wspólnego drinka oraz obiad, nie sprawi, że dziewczyna przestanie rozmyślać o utraconej szansie u boku Kępskiego.

W 3430. odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska uświadomi sobie, że na naprawę błędów minął już czas. W obliczu tych wydarzeń bohaterka będzie mogła winić wyłącznie siebie, ponieważ to jej wcześniejsze, kategoryczne decyzje doprowadzą do obecnej sytuacji.

Data premiery 3430. odcinka telenoweli "Barwy szczęścia"

Fani popularnej produkcji będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów w czwartek, 29 października 2026 roku. Emisja 3430. odcinka została zaplanowana na godzinę 20.05 na antenie stacji TVP2.