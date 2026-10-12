Zaniedbane niemowlę w "Barwach szczęścia". Marcin podejmie drastyczną decyzję

Zaniedbane niemowlę w 3428 odcinku "Barw szczęścia". Marcin i Daria wkroczą do akcji

Policjanci, odbywający rutynowy patrol w 3428. odcinku "Barw szczęścia", niespodziewanie wejdą do dramatycznie zapuszczonego lokalu. Na miejscu mundurowi zastaną pogrążonych we śnie opiekunów, a tuż obok nich pozostawione bez żadnej opieki, bezbronne niemowlę.

Zgodnie z relacją serwisu swiatseriali.interia.pl, funkcjonariusze natychmiast wezwą pogotowie ratunkowe. Ku ogromnemu zaskoczeniu Kodura, po wstępnych oględzinach okaże się, że chłopiec nie musi trafić do szpitala. Pomimo wyraźnego wychłodzenia i niedożywienia, ogólny stan organizmu malucha nie będzie wzbudzał poważnego niepokoju medyka.

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- Uważa pan, że niemowlę jest bezpieczne tutaj? Z tymi menelami? - zapyta go otwarcie Marcin.

- Jako człowiek... nie uważam. Jako lekarz - zbadałem dziecko i nie widzę potrzeby dalszej diagnostyki - uzna medyk, po czym poleci policjantowi kontakt z ośrodkiem pomocy.

Decyzja Kodura w 3428 odcinku "Barw szczęścia". Policjant złamie przepisy dla ratowania dziecka

Po diagnozie lekarskiej, główny bohater bezzwłocznie zacznie dzwonić do okolicznych placówek, jednak wszystkie okażą się przepełnione lub zamknięte w porze nocnej. Mundurowi nie będą jednak w stanie zostawić bezbronnego chłopca w tym zatrważającym środowisku, zdając sobie sprawę z jego dramatycznego położenia.

- Wygląda na to, że zostaniemy z tym maluchem na lodzie. Przynajmniej dzisiaj - stwierdzi Kodur.

- Musimy małemu kupić pieluchy i jakieś mleko - stwierdzi Daria.

Brak alternatyw skłoni policjanta do podjęcia radykalnego kroku, co z pewnością zaskoczy jego partnerkę z patrolu w 3428. odcinku "Barw szczęścia". Funkcjonariusz postanowi tymczasowo przygarnąć niemowlę pod własny dach, całkowicie ignorując obowiązujące służbowe wytyczne, bo uzna to za absolutną konieczność.

- Ale to poza procedurami. Nie możemy... - zauważy policjantka.

- Nie możemy, ale to zrobimy. Nie będziemy nocować w tej ruderze - zadecyduje Marcin.

Marcin i Daria z "Barw szczęścia" zaopiekują się niemowlakiem. Co z Renatą?

Z powodu całkowitego braku doświadczenia w opiece nad małymi dziećmi, bohater zaangażuje w całą akcję swoją koleżankę po fachu w 3428. odcinku "Barw szczęścia". Funkcjonariusz wciąż głęboko będzie przeżywał fakt, że jego partnerka Renata straciła ciążę, a dramatyczna interwencja niespodziewanie obudzi w nim silne instynkty tacierzyńskie.

Zaskoczona obrotem spraw Daria wyrazi gotowość do wsparcia kolegi, jednak najpierw będzie chciała odpowiednio przyszykować się do nowej roli. Zniecierpliwiony policjant zablokuje jej powrót do domu i natychmiast zabierze ją do lokalu należącego do Renaty, gdzie przekaże współpracowniczce ubrania swojej partnerki, która obecnie będzie znajdowała się na terapii odwykowej.

- Skoczę do domu się przebrać. Szybko wrócę - zapewni go Daria.

- Może być? Nową szczoteczkę też mam. I nigdzie cię stąd nie wypuszczę - zapowie jej Kodur, wręczając jej jeden z dresów Renaty.

Kiedy oglądać 3428 odcinek "Barw szczęścia"? Emisja w TVP2

Najnowszy, 3428. epizod "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany na antenie telewizyjnej Dwójki we wtorek, 27 października 2026 roku. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów dokładnie o godzinie 20.50.