Pożary w Jeleniej Górze. Policjanci ratowali ludzi, zwierzęta i wynosili butle z gazem

Interwencja kryminalnych przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze

Do pierwszego zdarzenia doszło 6 października 2026 roku około godziny 12:00 w rejonie pętli autobusowej w Sobieszowie. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zauważyli czarny dym, który wydobywał się z poddasza budynku wielorodzinnego. Mundurowi natychmiast weszli do zadymionego lokalu, gdzie paliły się elementy wyposażenia, i zakręcili wewnętrzne zawory gazowe. Z płonącego pomieszczenia policjanci wynieśli 2 koty, ratując je przed niebezpieczeństwem. Pomogli również mężczyźnie przebywającemu na dachu budynku i ewakuowali go w bezpieczne miejsce.

Zabezpieczenie butli gazowych podczas akcji w Sobieszowie

W trakcie działań na ulicy Cieplickiej funkcjonariusze ustalili, że w pomieszczeniu sąsiadującym bezpośrednio z pożarem znajduje się 7 butli gazowych. Policjanci wynieśli je na bezpieczną odległość, co pozwoliło ograniczyć ryzyko ich wybuchu. Po przyjeździe straży pożarnej mundurowi przekazali im miejsce zdarzenia do dalszych działań gaśniczych. Na miejsce przyjechał także zespół ratownictwa medycznego, który udzielił niezbędnej pomocy interweniującym funkcjonariuszom policji.

Nocny pożar przy ulicy Warszawskiej i ewakuacja mieszkańców przez okno

Kolejne niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w nocy z 8 na 9 października 2026 roku około godziny 1:30 przy ulicy Warszawskiej. Ogień objął komórki gospodarcze znajdujące się tuż przy budynku wielorodzinnym i zaczął przenosić się na jego dach. Policjanci z Wydziału Prewencji jako pierwsi dotarli na miejsce i pomogli 8 osobom opuścić zagrożone mieszkania. Podczas sprawdzania parteru budynku funkcjonariusze zauważyli osobę, która nie mogła wyjść o własnych siłach. Podjęli decyzję o ewakuacji przez okno i bezpiecznie wyprowadzili lokatora na zewnątrz.

Współpraca służb ratunkowych i zasady bezpieczeństwa

Obie interwencje w Jeleniej Górze pokazały, jak ważna jest szybka reakcja oraz właściwa ocena zagrożenia w trudnych sytuacjach. Policjanci podkreślają, że ich zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludzi niezależnie od rodzaju zdarzenia, w którym biorą udział. Służby przypominają jednocześnie, że pożar jest bardzo niebezpieczny i nie wolno wchodzić do zadymionych pomieszczeń bez odpowiedniego przygotowania. W przypadku zauważenia ognia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112, aby powiadomić służby ratunkowe.

Źródło: Policja.pl