Groźby i przemoc! Szokujące sceny z Gregiem i Weroniką w "Na Wspólnej"

Weronika z "Na Wspólnej" będzie chciała pomóc Ewelinie i Jagodzie (odcinek 4302)

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Kalski zjawi się w szpitalu. Mężczyzna tym razem nie pojawi się tam jako pacjent, leczący rany po ugodzeniu nożem, lecz jako lekarz. Greg postanowi skrócić swój urlop i wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych. Tak przynajmniej będzie tłumaczył się Nalepie (Przemysław Sadowski), którego spotka w placówce.

Informacja o powrocie Kalskiego do pracy dotrze do Weroniki w 4302 odcinku "Na Wspólnej". Roztocka postanowi wykorzystać okazję i odwiedzić dom Grega podczas jego nieobecności. Prawniczka będzie chciała odbyć spokojną rozmowę z żoną tyrana. Ewelina, po wszystkich dramatycznych przejściach, ponownie zdecyduje się zamieszkać pod jednym dachem z mężem i Jagodą.

"Na Wspólnej", odc. 4302: Greg podsłucha rozmowę Weroniki i Eweliny

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Weronika spróbuje udowodnić Ewelinie, że jedynym słusznym wyjściem dla niej i jej córki jest opuszczenie tyrana. Roztocka będzie doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że Greg nie przeszedł przemiany, co mężczyzna pokazał prawniczce podczas jej samotnej walki o odzyskanie Jagody. To doświadczenie skłoni Weronikę do kolejnej próby uświadomienia Kalskiej, z jakim zagrożeniem wiąże się powrót do męża.

Tymczasem w 4302 odcinku "Na Wspólnej" Greg podsłucha rozmowę kobiet. Kalski straci panowanie nad sobą, zdając sobie sprawę z tego, że działania Weroniki mogą doprowadzić do ponownej utraty żony i córki. W obawie przed rozpadem rodziny, która dopiero co zjednoczyła się po wcześniejszych problemach, mężczyzna podejmie drastyczne kroki wobec Roztockiej.

Agresja Grega wobec Weroniki w 4302 odcinku serialu "Na Wspólnej"

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Kalski bezlitośnie odepchnie Weronikę od Eweliny, po czym usunie prawniczkę ze swojej posesji, używając do tego siły. Greg bardzo mocno chwyci Roztocką za rękę. Niestety na samej przemocy fizycznej się nie skończy. Kalski, w przypływie ogromnej złości, zacznie grozić Weronice pozbawieniem życia, jeśli ta nie przestanie wtrącać się w sprawy jego rodziny. Mimo interwencji prawniczki, żona i córka Grega pozostaną z nim pod jednym dachem. Ewelina nie zdecyduje się posłuchać rad partnerki Lwa.

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda nie będzie ukrywała rozczarowania decyzją matki. Dziewczynka doskonale zrozumie, że to Weronika ma rację. Kalska jednak postawi na powrót do swojego męża.

Kiedy emisja 4302 odcinka "Na Wspólnej" w telewizji TVN?

Odcinek 4302 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 r., o godzinie 20:15 na antenie TVN.

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