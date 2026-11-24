Rodzice Karoliny zasugerowali jej podział wygranej w "Hotelu Paradise"

Finał "Hotelu Paradise 13" zakończył się zaskakującą decyzją Karoliny. Uczestniczka rzuciła kulą na Ścieżce Lojalności, dzięki czemu cała nagroda trafiła do niej. Roztrzaskała kulę na poziomie 200 tys. zł., więc to naprawdę bardzo duża suma. Po programie pojawił się jednak temat tego, czy powinna podzielić się pieniędzmi z Michałem.

"Namawiali? Nie. Aczkolwiek miałam z nimi taką rozmowę i zasugerowali coś takiego" - wyznała uczestniczka w wywiadzie udzielonym dla TVN.

Uznali, że skoro razem dotarli do finału, powinni podzielić się pieniędzmi

Rodzice Karoliny nie znali wszystkich szczegółów jej relacji z Michałem. Patrzyli na sytuację z zewnątrz i przede wszystkim widzieli dwoje uczestników, którzy wspólnie przeszli przez kolejne etapy programu, aż dotarli do finału. Z tego powodu uznali, że podzielenie się wygraną mogłoby być sprawiedliwym rozwiązaniem. Nie wiedzieli jednak dokładnie, jak ich córka czuła się w tej relacji i co działo się między nią a Michałem za kulisami. Dopiero kiedy Karolina opowiedziała im więcej, mogli spojrzeć na jej decyzję z innej perspektywy.

Karolina opowiedziała rodzicom całą prawdę. Wtedy zmienili zdanie

Zwyciężczyni "Hotelu Paradise 13" wyjaśniła rodzicom, jak wyglądała jej relacja z Michałem i dlaczego zdecydowała się zatrzymać całą nagrodę. Po wysłuchaniu jej wersji wydarzeń przestali sugerować podział pieniędzy. Co więcej, zaakceptowali finałowy wybór córki.

"Jak opowiedziałam już im o wszystkich szczegółach i przedstawiłam im swoją perspektywę, to cieszyli się po prostu, że zrobiłam tak, jak zrobiłam" - przyznała Karolina.