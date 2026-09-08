Dziedzictwo, odcinek 1028: Sinan i Aynur będą o krok od wyznania sobie miłości, gdy obrzydliwe kłamstwo Ezgi zniszczy tę chwilę [ZDJĘCIA]

Sinan i Aynur przygotują się do wyznania uczuć w 1028. odcinku „Dziedzictwa”

W 1028. odcinku „Dziedzictwa” Sinan i Aynur spotkają się na kolacji. Tym razem nie będzie to zwykłe spotkanie. Oboje będą świadomi, że nadszedł moment, na który długo czekali. A wszystko zaczęło się zmieniać po dość nieprzewidzianych i trudnych wydarzeniach - oboje stracili poprzednie relacje - Aynur z Kivancem, który nagle zerwał zaręczyny w 1024. odcinku, a Sinan z Ezgi, dając jej jasno do zrozumienia w 1026. odcinku "Dziedzictwa", że to koniec ich związku.

Zarówno prokurator, jak i Aynur będą teraz gotowi powiedzieć drugiej osobie, co naprawdę czują. Między nimi zacznie się tworzyć wyjątkowa atmosfera. Wszystko będzie wskazywało na to, że wreszcie przestaną ukrywać swoje emocje.

Ezgi skłamie Sinanowi w 1028. odcinku „Dziedzictwa”

Kiedy Sinan i Aynur będą o krok od szczerej rozmowy, sytuację postanowi wykorzystać Ezgi. Kobieta znajdzie się w trudnym położeniu i nie będzie chciała pogodzić się z utratą Sinana. Isil, widząc jej rozpacz, namówi ją na ostatnią próbę odzyskania mężczyzny. Obie zdecydują się na wyjątkowo podstępne rozwiązanie.

Obrzydliwe kłamstwo Ezgi zniszczy chwilę Sinana i Aynur w 1028. odcinku „Dziedzictwa”Ezgi i Isil wmówią Sinanowi, że Ezgi próbowała odebrać sobie życie. Informacja będzie dla prokuratora szokiem i całkowicie zmieni jego sytuację.

Zamiast skupić się na Aynur i wyznać jej swoje uczucia, Sinan będzie musiał zastanowić się, czy przypadkiem jego brutalne zerwanie z kobietą nie doprowadziło jej do ostateczności. W 1028. odcinku „Dziedzictwa” relacja Sinana i Aynur po raz kolejny zostanie wystawiona na próbę. Tym razem nie przez miotające nimi niedopowiedzenia, lecz przez manipulację Ezgi, która zrobi wszystko, aby zatrzymać przy sobie Sinana.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1028

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1028. zostanie wyemitowany w 14 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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