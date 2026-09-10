Hotel Paradise 13. Mocne wyznanie Filipa. Takiego hejtu się nie spodziewał

Hotel Paradise 13. Filip przyznaje, że popełnił błędy

Filip, tak jak inni uczestnicy programu, jest aktywny w social mediach. Właśnie za pomocą Instagrama zabrał głos co do swojego zachowania w programie. Nie próbuje przekonywać, że w „Hotelu Paradise 13” zachowywał się bez zarzutu. Wręcz przeciwnie. W swoim nagraniu otwarcie przyznał, że widzowie mają prawo oceniać jego zachowanie i komentować wydarzenia pokazywane w programie. Do czasu.

„Ja wiem, że w programie popełniłem bardzo dużo błędów, bardzo dużo rzeczy źle zrobiłem i źle się zachowałem” – powiedział uczestnik.

Jednocześnie Filip zaznaczył, że trzeba rozdzielić to, co widzowie oglądają na ekranie, od życia osób występujących w programie. Jego zdaniem krytyka zachowania w reality show nie powinna przeradzać się w atakowanie człowieka prywatnie.

Hotel Paradise 13. „Ludzie życzyli mi śmierci”

Uczestnik zdradził, że w ostatnim czasie spotkał się z wyjątkowo mocnymi wiadomościami. Jak twierdzi, część osób nie ograniczyła się do krytycznych komentarzy, ale posunęła się znacznie dalej.

„Chcę nawiązać do tego, że dzisiaj w DMach ludzie pisali mi i życzyli mi śmierci” – wyznał Filip.

Zwrócił przy tym uwagę na problem hejtu, który dla niektórych osób może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jak podkreślił, sam uważa się za osobę odporną psychiczną, ale nie każdy musi radzić sobie z internetową falą krytyki w taki sam sposób.

„Niektórzy nie mają takiej mocnej psychiki jak ja czy ktoś inny i ten hejt dotyka te osoby” – powiedział.

Filip nie oczekuje od widzów, że przestaną oceniać jego zachowanie. Wręcz przeciwnie, sam przyznaje, że krytyka jest naturalną częścią udziału w takim programie. Zwraca jednak uwagę na granicę między oceną a personalnym atakiem.

„Zanim zaczniecie oceniać człowieka i życzyć mu takich rzeczy, zastanówcie się” – zaapelował uczestnik „Hotelu Paradise 13”.