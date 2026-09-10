Na ten film czekały miliony fanów. Teraz obejrzycie go w domu

"Supergirl" - o czym opowiada film?

Po raz pierwszy w centrum filmowego uniwersum DC staje Supergirl. Film opowiada historię Kary Zor-El, kuzynki Supermana, która przez lata przemierzała kosmos, żyjąc z dala od domu. Niezależna, doświadczona przez życie i często działająca pod wpływem impulsu, Kara podąża własną drogą ku bohaterstwu – szczerą, autentyczną i zgodną z własnymi zasadami.

Gdy na jej drodze staje bezwzględny przeciwnik, a zagrożone są bliskie jej osoby, Supergirl niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem. Razem wyruszają w międzygalaktyczną podróż, podczas której Kara będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, gdzie przebiega granica między zemstą a sprawiedliwością. Stawką okaże się życie jej najlepszego przyjaciela – psa Krypto. Szybko okaże się, że czynienie dobra bywa trudne... i nie zawsze musi być przyjemne.

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"Supergirl" - twórcy i obsada

W rolach głównych występują Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz i Emily Beecham, a także David Corenswet oraz Jason Momoa. Scenariusz filmu "Supergirl" napisała Ana Nogueira, a za reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Producentami filmu są szefowie DC Studios, Peter Safran i James Gunn. Produkcja oparta jest na postaciach z uniwersum DC, a sama Supergirl została stworzona przez Jerry’ego Siegela i Joe Shustera. Funkcje producentów wykonawczych pełnią Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo oraz Lars P. Winther.

"Supergirl" - gdzie obejrzeć film online?

Debiut "Supergirl" był jednym z największych filmowych wydarzeń tego lata, ale film dość szybko trafił do streamingu. Od 10 września dostępny jest do obejrzenia w serwisie HBO Max. (informacja prasowa)

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