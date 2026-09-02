"Harry Potter" od HBO w pełnym zwiastunie. Jest naprawdę dobrze

"Harry Potter" wraca na nasze ekrany, tym razem jako serial. Włodarze Warner Bros. Discovery postawili nakręcić serię o młodym czarodzieju od nowa, by wprowadzić w świat Hogwartu nowe pokolenie fanów. Premiera już w te Święta, a zaprezentowany dziś zwiastun napawa optymizmem.

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"Harry Potter" - pełny zwiastun serialu HBO

Przed kilkoma miesiącami twierdziłam, że nowy "Harry Potter" nie ma prawa się udać, jeśli twórcy zbyt kurczowo trzymać się będą estetyki filmów. To w końcu nowa adaptacja, która i tak ma pod górkę z uwagi na nierówną walkę z nostalgią i przywiązaniem do poprzedniej adaptacji, na której wychowało się całe pokolenie widzów. Potem pokazano teaser, który z jednej strony udowodnił, że serialowa formuła sprawdza się w przypadku tej opowieści znacznie lepiej, z drugiej zaś... nie miał on w sobie nic z magii tego czarodziejskiego świata. Zaprezentowany dziś zwiastun mocno mnie jednak uspokoił.

Po pierwsze - widać, że producenci wysłuchali słów krytyki i nieco zmienili kolorystykę, dzięki czemu "Harry Potter" bardziej przypomina "Harry'ego Pottera" aniżeli pierwszy z brzegu serial HBO. Takie podążanie za głosem fanów uważam za akceptowalne, a w przypadkach takich jak ten, nawet wskazane. Po drugie - zwiastun utwierdził mnie w przekonaniu, za które możecie mnie zlinczować: Dominic McLaughlin lepiej sprawdza się w roli Harry'ego niż Daniel Radcliffe. Wreszcie widzę w nim to urocze, dobroduszne, ale i straumatyzowane przemocą domową dziecko, czego brakowało mi w filmach.

Wiele fragmentów ze zwiastuna łudząco przypomina książki Rowling i filmowe adaptacje, niektóre jednak pokazują, że serial będzie oddzielnym tworem i pojawi się kilka modyfikacji. Jak choćby lekcje z mandragorami, które dotąd pojawiały się dopiero w "Komnacie Tajemnic". To sugeruje, że - jak liczyłam - serial poprawi też pewne niedociągnięcia i głupotki z książek, gdzie autorka wprowadzała rozmaite postacie oraz elementy świata przedstawionego dopiero wtedy, gdy były jej one potrzebne do fabuły, na czym cierpiała wiarygodność szeroko pojętego world buildingu.

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"Harry Potter" - premiera serialu jeszcze w tym roku

Serialowy "Harry Potter" zadebiutuje w serwisie HBO Max już w tegoroczne Boże Narodzenie. Pierwszy sezon zaadaptuje pierwszy tom z serii, czyli "Kamień filozoficzny", a w obsadzie znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Rory Wilmot jako Neville Longbottom oraz Lox Pratt jako Draco Malfoy.