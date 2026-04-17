3. sezon "Rodu smoka" ma być nieporównywalnie "większy" od poprzednich. Wiemy, co się wydarzy

"Ród smoka" powraca po dwóch latach z wyczekiwanym trzecim sezonem. Twórca serialu, Ryan Condal, obiecał, że tym razem ruszamy z grubej rury, trzeci sezon rozkręca się "bardzo, bardzo szybko", a "ludzie, którzy czekali na ten okropny, brutalny i bezlitosny rozlew krwi, otrzymają go w ogromnych ilościach". Istnieje realna szansa, że wcale nie przesadził, bo zaprezentowany przed kilkoma tygodniami zwiastun w istocie wygląda ekscytująco, a Tom Glynn-Carney (serialowy król Aegon II Targaryen) dorzucił teraz swoje trzy grosze (czy raczej powinnam rzec - złote smoki).

Makabryczna scena śmierci i piosenka Bonnie Tyler - twórcy "Zabawy w pochowanego 2" opowiadają nam o kulisach | Wywiad ESKA

3. sezon "Rodu smoka" ma być znacznie lepszy od poprzednich

W rozmowie z brytyjską dziennikarką Jodie McCallum Tom Glynn-Carney zapowiedział, że trzeci sezon "Rodu smoka" jest znacznie "większy" i bardziej spektakularny od swych poprzedników.

Jest o wiele "większy" niż poprzednie sezony pod względem skali i rozmachu. Stawka też jest wyższa, a sytuacja robi się naprawdę ekscytująca, bo rozpętuje się totalny chaos. Myślę też, że każdy odcinek ma przynajmniej jeden z tych momentów - powiedział.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kolejny prequel "Gry o tron" potwierdzony. Tym razem zobaczymy pierwszych Targaryenów, którzy rządzili Westeros

Bitwa w Gardzieli, Tumbleton i przejęcie Królewskiej Przystani - co wydarzy się w 3. sezonie "Rodu smoka"?

Choć nie od dziś wiadomo, że scenarzyści "Rodu smoka" pozostają wierni literackiemu pierwowzorowi niczym Jaime Lannister swym przysięgom Królewskiego Gwardzisty, Ryan Condal obiecał, że w trzecim sezonie zobaczymy aż cztery duże wydarzenia z książki George'a R. R. Martina pt. "Ogień i krew" (choć kontekst tych sytuacji będzie zapewne zupełnie inny). Za absolutne pewniaki możemy uznać zdobycie Królewskiej Przystani przez stronnictwo Czarnych - w zwiastunie widzimy Rhaenyrę (Emma D'Arcy) stojącą przed Żelaznym Tronem; pierwszą bitwę o Tumbleton (co potwierdzają nagrania z planu) oraz legendarną bitwę w Gardzieli, czyli jedną z największych bitew morskich w historii Westeros.

Gardziel również zajawił nam zwiastun i na ten moment wygląda to naprawdę obiecująco. Nic zresztą dziwnego, w końcu do realizacji tej sekwencji, którą ujrzymy już w pierwszym odcinku, zaprzęgnięto samego Kevina de la Noya, który przed laty pracował przy "Titanicu". "To oszałamiająca rzecz. Chciałbym myśleć, że jest to prawdopodobnie najbardziej złożona sekwencja, jaką kiedykolwiek nakręcono do serialu" - przyznał nieskromnie Ryan Condal.

17

Kilku bohaterów pożegna się z życiem (w tym jeden już podczas wspomnianej bitwy w Gardzieli), powitamy też kilku nowych, w tym m.in. uwielbianą przez czytelników Alysanne Blackwood (Annie Shapero), Ormunda Hightowera (James Norton), słynnego lorda Rodericka Dustina (Tommy Flanagan) oraz długo wyczekiwanego księcia Daerona Tragaryena, najmłodszego z synów Alicent (Olivia Cooke) i Viserysa (Paddy Considine), którego castingu wciąż oficjalnie nie ogłoszono. Wraz z Daeronem na nasze ekrany zawędruje jego kobaltowa smoczyca Tessarion, zwana "Niebieską Królową", która rozmiarów jest wprawdzie niewielkich, ale nadrabia temperamentem i odwagą, więc lepiej jej nie lekceważcie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Aktor przyznał się, że korzystał z AI przygotowując się do roli. "Nigdy nie da to wystarczającego efektu" - wywiad

Kiedy premiera 3. sezonu "Rodu smoka"?

W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower oraz Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, a na ekranie partnerują im m.in. Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon. Trzeci sezon "Rodu smoka" zadebiutuje w HBO Max już w czerwcu, ale dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona.