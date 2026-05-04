"Na Wspólnej" z kolejnym rozstaniem i nowym... romansem? W odcinkach 4209, 4210, 4211 i 4212 wielu bohaterów czeka piekło. Damian zacznie się załamywać, nieświadomy, że Monika, Weronika i Sławek zawzięcie o niego walczą. Podobnie jak Igor, który swój upór może przepłacić pracą - zacznie bowiem wojnę z kochanką szefa, która będzie chciała oczernić Damiana w swoim artykule. Tymczasem Jarek zażąda rozwodu, Junior zwyzywa Elizę od najgorszych, a Czerski zaatakuje Olę, a następnie... zemdleje. Ola zaś bardzo zbliży się do nowego klienta. Szczegóły z odcinków 4209, 4210, 4211 i 4212 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4209 - STRESZCZENIE szczegółowe (11 maja)

Totalny dramat rodziny Jarka i Elizy! Wkurzony Jarek wpada do domu i pakuje swoje rzeczy - po akcji Juniora na spektaklu wie, że Eliza ma romans z Wichrowskim. Żona błaga Berga o szansę! Mówi, że z Bartkiem wszystko już skończone - ale Jarek nawet nie chce jej słuchać! Po południu Bogdan zgarnia z baru kompletnie pijanego syna a załamaną Elizę odwiedza ojciec - mówi, że Junior nie chce jej widzieć! Czerski chce odzyskać Olę... przemocą?! Mariusz z kwiatami czeka na żonę przed kancelarią - błaga, by wróciła do niego. Gdy Ola odmawia, mąż agresywnie zatrzymuje ją siłą! Z opresji Czerską ratuje… Zduński! Po przegonieniu Mariusza przystojny klient oferuje Oli wsparcie. I okazuje się, że jego pomoc jest konieczna - Czerski, bez zgody żony, zabrał z przedszkola Alka! Igor straci pracę przez Sandrę - kochankę Gwiazdy?! Smolny i Nowak dowiadują się, że Sandra też pracuje nad sprawą Cieślika. Dziennikarka uważa, że Igor chce wybielić senatora-pedofila - przekonuje Krzysztofa, że tylko ona może napisać rzetelny tekst, bo jest bezstronna. Nowak się nie daje - Sandra radzi mu, żeby już zaczął szukać nowej pracy! Igor jeszcze nie wie, że zadziera z... kochanką swojego szefa!

"Na Wspólnej" odc. 4210 - STRESZCZENIE szczegółowe (12 maja)

Ola coraz dalej od męża i coraz bliżej… Zduńskiego?! Ola zaskoczona kolejną wizytą Zduńskiego - klient twierdzi, że chce jej tyko oddać zabawkę Alka. Czerska jest wdzięczna mężczyźnie… Tymczasem Mariusza w zdemolowanym mieszkaniu odwiedza matka - jest załamana stanem syna! Otylia przychodzi do Zimińskich – przypomina Oli, że ślubowała jej synowi: na dobre i na złe. Jest oburzona, gdy słyszy, że Mariusz potrzebuje… psychiatry! Eliza już wie - syn nienawidzi jej i swojego trenera! Ojciec Elizy przekonuje ją, że musi pozwolić wszystkim ochłonąć po tym, co się wydarzyło. A szczególnie Juniorowi… Jednak gdy Cielecki przyjeżdża z wnukiem po jego rzeczy, Eliza wparowuje do mieszkania - chce się wytłumaczyć przed synem. Junior wściekły - obraża mamę i wybiega z domu. Zaalarmowany Jarek znajduje syna przed klubem - chłopak właśnie… rozprawia się ze swoim trenerem! Michał ma zbyt wiele doznań z Lucy?! Michał ma bujne życie seksualne z Lucy. Kobieta martwi się o ukochanego - po miłosnych uniesieniach Brzozowski ma kołatania serca. Michał idzie na kontrolę do Kamila - ten zostawia go na oddziale. Brzozowski ukrywa to przed Lucy, nie chcąc jej martwić. Jednak prawda szybko wychodzi na jaw - Lucy odwiedza ukochanego w szpitalu. Zauważa ją Adamski i... zaczyna się przed nią chować.

"Na Wspólnej" odc. 4211 - STRESZCZENIE szczegółowe (13 maja)

Cieślik załamany - nie wie, że rodzina walczy w jego sprawie! Damian w areszcie zaczyna się załamywać - Weronika walczy o rodzinne widzenie dla niego. Tymczasem Monika wyciąga od Igora nazwisko dziewczyny, która oskarżyła Cieślika o pedofilię. Działa też Sławek - ustala kim była kobieta, która ukradła telefon Damiana. Dziedzic wkracza do jej mieszkania z pistoletem w dłoni! Bergów czekają kolejne kłopoty?! Junior kolejny dzień nie pojawia się w szkole. Zaniepokojona wychowawczyni przychodzi do mieszkania Elizy - ta wciąż jest w totalnej rozsypce. Nauczycielka uświadamia Bergowej, że szkoła musi zgłaszać opiece społecznej problemy dotyczące ich dzieci. Eliza zapewnia ją, że Jarek i Hania są dla niej i męża najważniejsze - wszystko naprawią... Ale Berg wciąż nie ma zamiaru rozmawiać z żoną-zdrajczynią! Lucy chce zapłaty od Adamskiego za… usługę! Lucy przychodzi do Michała w chwili, gdy Kamil mówi mu o przyczynie zaburzeń jego serca - chodzi o leki odchudzające! Kobieta jest zła na ukochanego - zapewnia, że dla niej nie musi się zmieniać… Wychodząc, Lucy zauważa Adamskiego - lekarz udaje, że jej nie zna. Kobieta wypomina mu, że jest jej winny pieniądze! Słyszy to Ada - partnerka Adamskiego żąda wyjaśnień.

"Na Wspólnej" odc. 4212 - STRESZCZENIE szczegółowe (14 maja)

Eliza totalnie rozbita - Jarek chce rozwodu! Bogdan przekonuje syna, żeby ustalił z Elizą co dalej z ich małżeństwem - ich dzieci nie mogą tkwić w takim zawieszeniu! Jarek przychodzi do żony odwiedzić stęsknioną za nim Hanię - kiedy wychodzi, Eliza zaczyna go prosić, by pozwolił jej wszystko naprawić. Odpowiedź Berga… zwala ja z nóg! Czerski traci przytomność! Zakościelny pracuje nad klientem, którego zawiódł Czerski. Andrzej przekazuje Mariuszowi, że jest szansa - tylko musi się ogarnąć! Czerski pojawia się u Zimińskich - chce porozmawiać z Olą. Nie zastaje żony, ale jest… Marek! Między mężczyznami dochodzi do bardzo twardej rozmowy, na finale której Mariusz… traci przytomność! Czy Leon uszanuje odmowę Julki? Julce skończył się szlaban - zrobiona na bóstwo, odwiedza Leona. Nowa piosenka chłopaka jest powodem do rozmów o… miłości! Leon zaczyna całować Julkę - ona próbuje stopować i tłumaczyć, że jest jeszcze gotowa na seks… Wieczorem Anka widzi, że Jula ma jakiś bardzo poważny problem!

