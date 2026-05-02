Grała siostrę Dorotę w "Klanie". Nie do wiary, jak dziś wygląda Agnieszka Wosińska

Agnieszka Wosińska swoją aktorską karierę rozpoczęła w latach 90., jeszcze przed rozpoczęciem studiów na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Po raz pierwszy na ekranie mogliśmy ją zobaczyć w 1991 roku w produkcji "Odjazd" w reżyserii Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów, w którym wcieliła się w pasierbicę ojca Mirka. Następnie mogliśmy ją oglądać w filmach "Dwa księżyce", "Łóżko Wierszynina" a także w serialu "Czterdziestolatek. 20 lat później". Jednak największą rozpoznawalność zyskała w 1997 roku, kiedy rozpoczęła pracę na planie serialu "Klan", w którym przez wiele lat wcielała się w rolę córki seniorki rodu Lubiczów - Dorotę. To właśnie rola empatycznej i ciepłej siostry zakonnej sprawiła, że Agnieszka Wosińska stała się jedną z najpopularniejszych aktorek produkcji. W "Klanie" grała od momentu jego debiutu aż do 2011 rok, kiedy to zdecydowała się pożegnać z pracą na planie, a jej bohaterka została uśmiercona w fabule serialu podczas misji w Afryce.

Agnieszka Wosińska po odejściu z "Klanu" kontynuuje karierę aktorską. Tak dziś wygląda

Po odejściu z "Klanu" Agnieszka Wosińska nie zaprzestała pracy - wręcz przeciwnie. Rozwinęła karierę, pojawiając się w wielu znanych polskich produkcjach telewizyjnych i filmowych. Można było ją zobaczyć m.in. w serialach takich jak: "Barwy szczęścia", "Rodzinka.pl" - w którym wcielała się w rolę Beaty, teściowej Tomka Boskiego czy "O mnie się nie martw", w którym odgrywała rolę sędzia Agaty Zatońskiej. Oprócz ekranowych ról Wosińska jest również aktywna na polu teatralnym. Od lat związana jest z warszawskim Teatrem Dramatycznym, w którym wciela się w różnorodne role. Aktorka stroni od blasku fleszy i niezwykle rzadko pojawia się na imprezach branżowych.

