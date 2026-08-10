Gra księdza w "1670". Wyszła prawda o jego życiu prywatnym. Wcale o tym nie mówi!

"1670" to serialowy fenomen

"1670" to polski serial komediowy w konwencji mockumentu, zrealizowany dla platformy Netflix. Reżyserami są Maciej Buchwald i Kordian Kądziela, a autorem scenariusza Jakub Rużyłło. Produkcja przedstawia losy polskiej szlachty XVII wieku na przykładzie wsi Adamczycha. Głównym bohaterem jest Jan Paweł, w którego wciela się Bartłomiej Topa. Zdjęcia kręcono m.in. w Skansenie w Kolbuszowej oraz w Lublinie.

Pierwszy sezon zadebiutował 13 grudnia 2023 roku, zyskując ogromną popularność i status kultowej komedii. W obsadzie znaleźli się także Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska i Michał Sikorski. Drugi sezon trafił na platformę 17 września 2025 roku, rozwijając wątki bohaterów o nowe realia epoki. Trzeci sezon wyemitowano 5 sierpnia 2026 roku. Na razie nie wiadomo, czy Netflix planuje 4 sezon, a jeżeli tak - to kiedy pojawi się on na platformie.

"1670" - rozmawiamy z Kiryłem Pietruczukiem (Maciej) i Dobromirem Dymeckim (Bogdan) o 2. i 3. sezonie | Wywiady ESKA

Kim jest Michał Sikorski?

Michał Sikorski to polski aktor teatralny i filmowy, urodzony 5 września 1995 roku. W 2020 roku ukończył Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Doświadczenie zdobywał w Teatrze Polskim w Poznaniu, a obecnie występuje w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

Zyskał uznanie rolą w filmie "Sonata" z 2021 roku, za którą otrzymał nagrodę za debiut aktorski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W serialu "1670" wciela się w postać księdza Jakuba, chciwego i cynicznego syna Jana Pawła. Zagrał również w produkcjach takich jak "Kos", "Freestyle" czy "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". W 2026 roku wygrał program Prime Video " LOL: Kto się śmieje ostatni".

Michał Sikorski prawie nie mówi o swoim życiu prywatnym. Ma syna, ale i... żonę!

Michał Sikorski praktycznie w ogóle nie dzieli się informacjami o swoim życiu prywatnym. Jak wielokrotnie zaznaczał - stara się go bardzo dobrze chronić. Podczas wywiadu u Kuby Wojewódzkiego (2024) przyznał, że... rozstał się ze swoją partnerką.

- Podczas zdjęć do "1670" przeżyłem rozstanie. Ale nie płakałem długo, bo szybko wszedłem w nowy związek - powiedział wtedy Sikorski.

Mało kto jednak się spodziewał, że aktor wprost na Instagramie opowie o swoim życiu uczuciowym. Jedna z fanek zapytała go wprost, czy jego serce jest zajęte.

- Już nie (mam dziewczyny - przyp.d). Od listopada mam żonę - napisał Michał Sikorski.

Aktor z "1670" jest też ojcem małego Jeremiego. Mężczyzna nie ukrywa, że to jego oczko w głowie.