"Uroczysko": streszczenie odcinka 246

Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" udowodniły, że pod płaszczem codzienności wciąż kryją się mroczne sekrety mieszkańców. Oś fabuły wyznaczył dramat Kacpra Piotrowskiego, który po trzech małżeństwach z coraz młodszymi partnerkami stracił w tragicznych okolicznościach jedenastoletniego syna. Chociaż zdarzenie przypominało zwykły wypadek, Filip podczas oględzin miejsca zdarzenia szybko zwrócił uwagę na tajemniczą plamę o specyficznym zapachu. Atmosferę śledztwa dodatkowo zagęściły gwałtowne kłótnie i wzajemne oskarżenia bliskich, z których każdy najwyraźniej miał coś do ukrycia przed wymiarem sprawiedliwości. Obok trudnej sprawy kryminalnej w serialu pojawił się też wątek prywatny, ponieważ Marcina niespodziewanie odwiedziła jego córka. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku tej zagmatwanej historii?

"Uroczysko" odc. 246 - streszczenie

Uśmiech Sawickiego budzi w Marcinie wyraźny niepokój, co sprawia, że napięcie w ich relacji staje się coraz bardziej odczuwalne. Tymczasem przy ciele zmarłej Dżesiki policjanci odnajdują list pożegnalny, którego treść sugeruje, że kobieta mogła targnąć się na życie z poczucia winy. Filip zachowuje jednak dystans do tej wersji wydarzeń i postanawia powrócić do analizy polisy na życie Maksa jako realnego motywu zbrodni. Śledczy przystępują do ponownego sprawdzania osób znajdujących się w kręgu podejrzanych, szukając luk w ich dotychczasowych zeznaniach. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy wkrótce śmierć ponosi kolejna żona Kacpra. Dorota, wchodząc do mieszkania byłego męża, natrafia na przerażający widok z udziałem Walickiego i w odruchu przerażenia zasłania swojej córce oczy.

"Uroczysko" odc. 246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serialowa opowieść o tajemnicach małego miasteczka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób lubiących zagadki kryminalne. Historia nabiera tempa, więc warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby być na bieżąco z działaniami lokalnej policji. Kolejne losy bohaterów będzie można śledzić już na początku maja. Premierowa emisja 246. odcinka „Uroczyska” odbędzie się 5 maja 2026 roku na antenie TV4 o godzinie 20:00.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne opowieści z dreszczykiem rozgrywające się w malowniczych okolicznościach przyrody, ten serial jest właśnie dla was. Śledzimy tu poczynania Agaty i Filipa, duetu policjantów, którzy mimo zupełnie różnych charakterów potrafią rozwikłać najbardziej skomplikowane sprawy. Akcja toczy się w turystycznym Uroczysku, gdzie pod płaszczem pozornej sielanki kryją się mroczne sekrety przyjezdnych oraz stałych mieszkańców. Każda sprawa kryminalna jest tu przedstawiana na przestrzeni dwóch odcinków, co pozwala na dokładne poznanie motywów działania sprawców. W serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)