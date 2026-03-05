"Gliniarze", odcinek 1161: Zabójca starszej kobiety pozostaje nieuchwytny, dopóki kolejny napad nie naprowadzi detektywów na jego trop

Spis treści
Emocje po ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" jeszcze nie opadły, a sprawa, nad którą pracowali detektywi, nabrała nieoczekiwanego tempa. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od strzelaniny, w której zginął współwłaściciel składu budowlanego. Pierwsze podejrzenia padły na rumuńską mafię, która miała żądać haraczu, co sugerował wspólnik ofiary. Śledztwo Kuby i Natalii odkryło jednak drugie dno tej historii, a mianowicie nielegalny handel podrabianym alkoholem, w który zamieszane były osoby związane ze składem. W efekcie lista podejrzanych mocno się wydłużyła, a pozornie prosta sprawa okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Jakie kolejne sekrety wyjdą na jaw w toku dochodzenia?
"Gliniarze" odc. 1161 - streszczenie
W najnowszym odcinku detektywi Olgierd i Krystian zmierzą się z trudną sprawą morderstwa starszej kobiety, której sprawca przez długi czas pozostaje nieuchwytny. Śledztwo nabierze tempa dopiero po kolejnym napadzie, który pozwoli policjantom połączyć kluczowe poszlaki i zbliżyć się do rozwiązania zagadki. W międzyczasie w życiu prywatnym bohaterów również sporo się dzieje. Zosia i Bartosz przeżywają szczęśliwy okres, a nowa praca daje młodej kobiecie wiele satysfakcji. Jednak jej zawodowy wybór stanie się źródłem napięcia, stawiając pod znakiem zapytania, czy Olgierd zdoła go zaakceptować.
"Gliniarze" odc. 1161 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu kryminalnego z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc mroczną zagadkę kryminalną z osobistymi dylematami postaci. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek serialu "Gliniarze" będzie można obejrzeć już 12 marca 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie stacji Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny, przenosząc nas w sam środek policyjnych dochodzeń na warszawskich ulicach. Każdy odcinek to wciągająca podróż po mrocznym świecie przestępczości, gdzie nieustraszeni detektywi stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom. To właśnie dynamiczna akcja i skomplikowane zagadki sprawiają, że fani z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w role twardych stróżów prawa. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)