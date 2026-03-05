"Gliniarze", odcinek 1161: Zabójca starszej kobiety pozostaje nieuchwytny, dopóki kolejny napad nie naprowadzi detektywów na jego trop

Emocje po ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" jeszcze nie opadły, a sprawa, nad którą pracowali detektywi, nabrała nieoczekiwanego tempa. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od strzelaniny, w której zginął współwłaściciel składu budowlanego. Pierwsze podejrzenia padły na rumuńską mafię, która miała żądać haraczu, co sugerował wspólnik ofiary. Śledztwo Kuby i Natalii odkryło jednak drugie dno tej historii, a mianowicie nielegalny handel podrabianym alkoholem, w który zamieszane były osoby związane ze składem. W efekcie lista podejrzanych mocno się wydłużyła, a pozornie prosta sprawa okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Jakie kolejne sekrety wyjdą na jaw w toku dochodzenia?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1161 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Olgierd i Krystian zmierzą się z trudną sprawą morderstwa starszej kobiety, której sprawca przez długi czas pozostaje nieuchwytny. Śledztwo nabierze tempa dopiero po kolejnym napadzie, który pozwoli policjantom połączyć kluczowe poszlaki i zbliżyć się do rozwiązania zagadki. W międzyczasie w życiu prywatnym bohaterów również sporo się dzieje. Zosia i Bartosz przeżywają szczęśliwy okres, a nowa praca daje młodej kobiecie wiele satysfakcji. Jednak jej zawodowy wybór stanie się źródłem napięcia, stawiając pod znakiem zapytania, czy Olgierd zdoła go zaakceptować.

"Gliniarze" odc. 1161 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc mroczną zagadkę kryminalną z osobistymi dylematami postaci. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek serialu "Gliniarze" będzie można obejrzeć już 12 marca 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie stacji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny, przenosząc nas w sam środek policyjnych dochodzeń na warszawskich ulicach. Każdy odcinek to wciągająca podróż po mrocznym świecie przestępczości, gdzie nieustraszeni detektywi stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom. To właśnie dynamiczna akcja i skomplikowane zagadki sprawiają, że fani z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w role twardych stróżów prawa. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)