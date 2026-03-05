"Gliniarze", odcinek 1161: Zabójca starszej kobiety pozostaje nieuchwytny, dopóki kolejny napad nie naprowadzi detektywów na jego trop

Redakcja Eska Cinema
2026-03-05 9:54

Przed nami 1161. odcinek serialu „Gliniarze”, a w nim śledztwo, które wystawi cierpliwość detektywów na ciężką próbę. Olgierd i Krystian próbują rozwikłać zagadkę śmierci starszej kobiety, ale sprawca jest wyjątkowo przebiegły. Czy kolejny atak naprowadzi ich na właściwy trop i czy Olgierd wreszcie zaakceptuje życiowe wybory swojej córki?

Gliniarze

i

Autor: AKPA

Emocje po ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" jeszcze nie opadły, a sprawa, nad którą pracowali detektywi, nabrała nieoczekiwanego tempa. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od strzelaniny, w której zginął współwłaściciel składu budowlanego. Pierwsze podejrzenia padły na rumuńską mafię, która miała żądać haraczu, co sugerował wspólnik ofiary. Śledztwo Kuby i Natalii odkryło jednak drugie dno tej historii, a mianowicie nielegalny handel podrabianym alkoholem, w który zamieszane były osoby związane ze składem. W efekcie lista podejrzanych mocno się wydłużyła, a pozornie prosta sprawa okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Jakie kolejne sekrety wyjdą na jaw w toku dochodzenia?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1161 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Olgierd i Krystian zmierzą się z trudną sprawą morderstwa starszej kobiety, której sprawca przez długi czas pozostaje nieuchwytny. Śledztwo nabierze tempa dopiero po kolejnym napadzie, który pozwoli policjantom połączyć kluczowe poszlaki i zbliżyć się do rozwiązania zagadki. W międzyczasie w życiu prywatnym bohaterów również sporo się dzieje. Zosia i Bartosz przeżywają szczęśliwy okres, a nowa praca daje młodej kobiecie wiele satysfakcji. Jednak jej zawodowy wybór stanie się źródłem napięcia, stawiając pod znakiem zapytania, czy Olgierd zdoła go zaakceptować.

"Gliniarze" odc. 1161 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc mroczną zagadkę kryminalną z osobistymi dylematami postaci. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek serialu "Gliniarze" będzie można obejrzeć już 12 marca 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie stacji Polsat.

Polecany artykuł:

"Barwy szczęścia", odcinek 3335: Mariusz traci panowanie nad sobą i jest o krok…

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny, przenosząc nas w sam środek policyjnych dochodzeń na warszawskich ulicach. Każdy odcinek to wciągająca podróż po mrocznym świecie przestępczości, gdzie nieustraszeni detektywi stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom. To właśnie dynamiczna akcja i skomplikowane zagadki sprawiają, że fani z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w role twardych stróżów prawa. W serialu występują m.in.:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)
„Gliniarze” wracają z 20. sezonem! Nowy, bezwzględny szef namiesza na komendzie
Galeria zdjęć 34