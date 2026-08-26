Finał procesu bandyty w "M jak miłość". Zeznania Pauliny zadecydują o losie Igora Jabłońskiego

Ostateczna rozprawa Jabłońskiego w "M jak miłość"

Zakończenie sądowej batalii z Jabłońskim zaplanowano na 1939. epizod nadchodzącego sezonu „M jak miłość”. Do samej końcówki Magda i Andrzej będą żyć w ogromnym napięciu, zastanawiając się, czy wymiar sprawiedliwości wyśle Igora za kraty za wyrządzone krzywdy. Brutalność gangstera dotknęła nie tylko jego partnerkę Paulinę, ale również Magdę, która na własnej skórze poznała bezwzględność mężczyzny. Z polecenia bandyty ciężko pobito także Kamila Gryca (Marcin Bosak), biznesowego wspólnika Budzyńskiego.

Postępowanie przeciwko mężowi Pauliny będzie wymagało kilku wokand, jednak w 1939. odcinku „M jak miłość” kobieta złoży wyjaśnienia po raz ostatni. W sądzie wesprą ją zarówno Andrzej, reprezentujący ją w sprawie rozwodowej, jak i Kamil, który wystąpi w charakterze oskarżyciela. Na korytarzu pojawi się też Magda, starająca się zredukować stres przed wejściem na salę. Serwis swiatseriali.interia.pl donosi, że Budzyńska dostrzeże wówczas ogromne zdenerwowanie swojego partnera.

16

Zeznania Pauliny w 1939. odcinku „M jak miłość” przesądzą o losie Jabłońskiego

Decyzja sądu w 1939. odcinku „M jak miłość” zdefiniuje, czy niebezpieczny bandyta spędzi kolejne lata w zamknięciu. Perspektywa skazania Igora nie jest jednak stuprocentowo pewna, ponieważ oskarżony zaangażował do swojej obrony niezwykle sprawnego mecenasa, który ma go uchronić przed więzieniem.

O ostatecznym wyniku rozprawy w 1939. epizodzie „M jak miłość” zadecydują słowa Pauliny. Jako główna ofiara Jabłońskiego, posiada ona najszerszą wiedzę o jego kryminalnej działalności oraz mrocznych interesach, a za próbę uwolnienia się z toksycznego związku zapłaciła ogromną cenę. Igor planował jej uprowadzenie, jednak w decydującym momencie jego zamiary zablokowała Magda, skutecznie krzyżując plany przestępcy.

Igor z „M jak miłość” trafi do więzienia. Finał procesu Jabłońskiego w nowym sezonie

Chociaż w 1939. odcinku „M jak miłość” Budzyński będzie głęboko wierzył w skazanie Jabłońskiego i sprawiedliwy werdykt, ostrzeże Magdę, że wszystko oprze się na przesłuchaniu Pauliny. Prawnik zakłada, że składanie zeznań może przeciągnąć się na tyle, by sąd zamknął przewód dopiero kolejnego dnia. Zastraszana przez adwokata kobieta wykaże się jednak pełną determinacją, by ostatecznie zniszczyć męża. Jak cytuje portal swiatseriali.interia.pl, Budzyński opowie o jej przygotowaniach:

- Uparła się, żeby być na wszystkich i ma do tego prawo. Przygotowaliśmy ją na możliwe pytania, różne pułapki, ale cała ta sytuacja dzisiaj na pewno nie będzie dla niej łatwa

Zszokowana brutalnością oprawcy Magda spróbuje upewnić się, że kara go nie ominie:

- Ten psychopata wyrządził tyle krzywdy. Wypadek Weroniki, pobicie Kamila i tej dziennikarki, te wszystkie groźby wobec nas, przetrzymywanie Pauliny... A przecież to tylko ułamek. Nie ma możliwości, żeby nie trafił do więzienia, prawda?

Na co Andrzej odpowie z chłodnym realizmem:

- Nie ma. Pytanie tylko - na jak długo -

Na szczęście niepokoje prawnika okażą się bezpodstawne, a w 1939. odsłonie „M jak miłość” usłyszymy prawomocne orzeczenie. Jabłoński otrzyma na tyle rygorystyczny wyrok, że spędzi w izolacji najbliższe lata. Decyzja sądu przyniesie gigantyczną ulgę Paulinie, zamykając brutalny rozdział jej życia. Budzyński i Magda również ostatecznie uwolnią się od wpływu niebezpiecznego gangstera.