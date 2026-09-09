Felicita, odcinek 5: Zośka nie odpuści sprawy domu Giulii, a Oliwia będzie załamana po powrocie do Polski [ZDJĘCIA]

Szokujące odkrycie Zośki w 5. odcinku serialu „Felicita”

Po trudnym spotkaniu w domu Giulii z czwartego epizodu, główna bohaterka przeżyje prawdziwy wstrząs. Odkrycie faktu, że jej zmarły partner dysponował połową praw do włoskiej rezydencji, zburzy jej dotychczasowy obraz sytuacji. W nocy uda się na brzeg morza, gdzie wrócą do niej wspomnienia dawnych deklaracji Kamila o dozgonnej miłości i wierności. Zrozpaczona i zdezorientowana Zośka skontaktuje się telefonicznie z Ewką, by wyrzucić z siebie nagromadzone nerwy. Mimo wsparcia przyjaciółki, wdowa nadal nie będzie w stanie pojąć, w jaki sposób jej ukochany zdołał ukrywać przed nią drugą rodzinę i prowadzić podwójną grę w Italii.

Zośka decyduje się na powrót do Warszawy w „Felicie”

Kobieta ostatecznie podejmie decyzję o błyskawicznym wylocie do stolicy Polski. Zanim jednak opuści urokliwe miasteczko, przypadkowo przetnie się ze Stellą, czyli przeżywającą trudny rozwód babcią Marco. Specyficzne i dość pesymistyczne podejście do świata starszej pani zapadnie głównej bohaterce głęboko w pamięć. Sam Marco również nie ukryje swoich emocji związanych z nagłym wyjazdem znajomej z Polski. Włoch otwarcie zakomunikuje, że będzie tęsknił za ich wspólnymi rozmowami, które z czasem stały się dla niego bardzo ważne. Mężczyzna wyraźnie zaznaczy, że liczy na jej ponowny przyjazd na południe Europy, traktując to rozstanie jedynie jako przerwę w znajomości.

Kiedy Zośka znajdzie się z powrotem w swoim warszawskim mieszkaniu, wcale nie odpuści tematu tajemnic swojego męża. Głównym celem wdowy stanie się błyskawiczne zlokalizowanie wszelkich papierów, które pomogą wyjaśnić, jakim cudem Kamil nabył udziały w zagranicznej posiadłości.

Oliwia i Davide zbliżają się do siebie. Pierwszy pocałunek w 5. odcinku „Felicity”

Znacznie więcej romantyzmu pojawi się podczas pożegnania Oliwii z przystojnym Włochem. Zanim nastolatka opuści słoneczną Italię, spotka się ze swoim nowym przyjacielem, do którego zapałała wyraźnym uczuciem. Niewinny flirt ostatecznie przerodzi się w coś głębszego, gdy zakochani po raz pierwszy się pocałują. Davide będzie wyraźnie zmartwiony perspektywą rozłąki, jednak Oliwia szybko rozwije jego obawy. Nastolatka stanowczo zadeklaruje, że dystans nie przekreśli ich relacji i będą kontynuować znajomość mimo powrotu do kraju.

Zośka szuka dokumentów Kamila. Rusza „Operacja: włoski skarb”

Na polskiej ziemi Zośka natychmiast podzieli się najnowszymi rewelacjami z Jagodą oraz Ewką. Trzy znajome zainicjują wspólną misję pod kryptonimem „Operacja: włoski skarb”, której celem będzie odnalezienie dowodów na podwójne życie zmarłego. Dokładne przetrząśnięcie wszystkich zakamarków mieszkania zakończy się jednak całkowitym fiaskiem. Ze względu na fakt, że kobiety nie natrafią na żadne umowy, wdowa szybko nakreśli nowy plan działania. Dojdzie do wniosku, że kluczowych akt należy szukać w biurze firmy Kamila, u jego najbliższej rodziny albo w samej rezydencji Giulii.

Giulia ukrywa ważne akta w 5. odcinku hitu TVP

W międzyczasie we włoskim Polignano zapanuje spore poruszenie, ponieważ Giulia przestanie ukrywać swoje sekrety przed otoczeniem. Kobieta otwarcie opowie lokalnym sąsiadkom o tym, że wyznała Zośce całą prawdę o prawach do nieruchomości. Informacja ta lotem błyskawicy obiegła całą okolicę, stając się głównym tematem plotek wśród mieszkańców. Uwagę widzów z pewnością przykuje jednak moment, w którym Włoszka wyciągnie z biurka tajemnicze akta. Ten krótki incydent da jasno do zrozumienia, że dawna partnerka Kamila wciąż dysponuje kluczowymi dowodami w całej tej skomplikowanej sprawie.

Kiedy oglądać 5. odcinek serialu „Felicita”? Data i godzina emisji

Śledzenie nowych przygód bohaterów produkcji „Felicita” jest możliwe od poniedziałku do środy na głównym kanale Telewizji Polskiej o stałej porze, czyli o 20:30. Emisja piątego epizodu została zaplanowana na wtorkowy wieczór, 15 września 2026 roku. Osoby preferujące platformy streamingowe znajdą wszystkie udostępnione dotąd fragmenty historii w oficjalnym serwisie TVP VOD, tuż po ich telewizyjnej premierze.

„Felicita”: fabuła i pełna obsada polsko-włoskiej produkcji

Stworzona we współpracy polsko-włoskiej telewizyjna opowieść „Felicita” zamyka się w dwudziestu sześciu częściach. Za reżyserię całego przedsięwzięcia odpowiada Makary Janowski. Fabuła została oparta na motywach dwóch poczytnych książek: „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz powieści „Primo Amore”, którą napisały Kamila Kisała, Anita Nawrocka oraz Paweł Trześniowski.

Oś fabularna skupia się na losach warszawskiej psycholożki Zośki, która w towarzystwie dorastającej córki Oliwii udaje się do malowniczego Polignano a Mare. Ich podróż jest podyktowana tajemniczą wiadomością, którą pozostawił po sobie zmarły Kamil. Po dotarciu do Włoch wdowa dowiaduje się, że jej ukochany prowadził tam równoległe życie – miał kochankę, synka Nico oraz prawa do luksusowego lokalu. Bolesne zderzenie z przeszłością zmusza obie Polki do walki o spadek i uporządkowania swoich skomplikowanych emocji na nowo.

W obsadzie aktorskiej serialu znaleźli się tacy artyści, jak:

Laura Breszka wcielająca się w postać Zośki

Dawid Ogrodnik odgrywający rolę Kamila

Klementyna Karnkowska grająca młodą Oliwię

Oriana Celentano jako włoska partnerka Giulia

Francesco Petit występujący w roli Davide

Anna Dereszowska jako przyjaciółka Ewka

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