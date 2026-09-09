Felicita, odcinek 3: Złamane serce Zośki wyleczy Marco? Przystojny Włoch da jej chwile zapomnienia [ZDJĘCIA]

Felicita, odcinek 3: Zośka i Marco zaczną ze sobą flirtować

W 3 odcinku serialu "Felicita" relacja Zośki i Marco nie od razu przerodzi się w wielkie uczucie, jednak towarzystwo czarującego Włocha da młodej wdowie nadzieję na lepsze jutro. Mimo szokującego odkrycia – zmarły mąż Kamil miał we Włoszech drugą rodzinę: kochankę Giulię i syna Nico – Polka nie zdecyduje się na natychmiastowy wyjazd z Polignano a Mare. Ból po stracie męża i świadomość, że stworzył on wymarzony dom z inną kobietą, nadal będą ogromne.

W tym samym czasie, w 3 odcinku produkcji "Felicita", Oliwia zaskakująco łatwo nawiąże więź z przyrodnim bratem. Choć sytuacja wciąż będzie wydawać się jej abstrakcyjna, dziewczyna spędzi wspaniały dzień na plaży i łódce w towarzystwie Nico i Davide. Oczarowany nową siostrą chłopak poprosi mamę, by zaprosiła Oliwię na kolację. Włoska kochanka Kamila pójdzie o krok dalej i zaproponuje, by na posiłku zjawiła się także Zośka.

Tymczasem Zośka, spacerując po urokliwym Polignano, zacznie integrować się z mieszkańcami. Rozmowy z Marco staną się dla niej odskocznią od bolesnej rzeczywistości i powodem do niewinnego flirtu. Przeszłość i wspomnienia o zmarłym mężu nie dadzą jednak o sobie tak łatwo zapomnieć.

Felicita, odcinek 3: Francesca przerwie randkę Zośki i Marco

Znajomość wdowy i rozwodnika z Mediolanu w 3 odcinku serialu "Felicita" będzie się rozwijać. W pensjonacie prowadzonym przez Francescę Marco otoczy Polkę troskliwą opieką, nie kryjąc swojego zainteresowania.

- Cieszymy się, że wróciłaś... Na rozluźnienie

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- Dziękuję. Na dworze jest za gorąco. Usiądziesz?

- Więc...

Niestety, dobrze zapowiadające się spotkanie w 3 odcinku "Felicita" zakłóci siostra Marco. Francesce wyraźnie nie spodoba się zażyłość łącząca jej brata z Zośką.

- Wybacz, obowiązki wzywają...

- Nie jesteś już marzycielem?

Felicita, odcinek 3: Zaproszenie na kolację od kochanki męża

Zaraz po tym, jak Francesca przerwie rozmowę, Zośka odbierze wiadomość od córki z zaproszeniem na kolację od Giulii. W 3 odcinku serialu "Felicita" Polka stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem – konfrontacją przy jednym stole z kobietą, z którą jej zmarły mąż prowadził podwójne życie, oraz z ich wspólnym synem.

Felicita, odcinek 3: Kiedy i gdzie oglądać serial? Emisja w TVP1

Premiera 3 odcinka serialu "Felicita" zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 r., o godzinie 20.30 na antenie stacji TVP1.