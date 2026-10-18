Felicita, odcinek 19: Ewka pomoże Zośce i Oliwii się pogodzić. Oliwia pozna druzgocącą prawdę o Davide

W 19. odcinku „Felicita” Ewka załagodzi konflikt między Zośką a Oliwią

Główna bohaterka nieustannie stara się rozwikłać skomplikowane kwestie prawne wokół włoskiej nieruchomości po zmarłym Kamilu. Z kolei jej córka przechodzi przez prawdziwy dramat z powodu mrocznego sekretu, jaki ukrywa przed nią Davide. Nagromadzenie stresu doprowadziło do poważnego ochłodzenia stosunków między matką a córką, a codzienne kłopoty jedynie potęgują dzielący je dystans. Właśnie dlatego w najnowszym epizodzie do akcji wkroczy Ewka, która przyjedzie do Włoch, by zażegnać rodzinny kryzys. Jej nieoczekiwana interwencja pozwoli obu kobietom spojrzeć na dotychczasowe kłótnie z zupełnie innej strony. Oczywiście jedna szczera rozmowa nie wymaże magicznie wszystkich trosk, jednak stworzy solidne fundamenty pod odbudowę nadszarpniętych więzi.

Giulia i Zośka zjednoczą siły w 19. epizodzie serialu „Felicita”

W poprzedniej odsłonie widzowie byli świadkami wzruszającego wyznania Giulii, która z całą stanowczością potwierdziła swoje głębokie uczucie do Kamila oraz wielkie nadzieje na ich wspólną przyszłość. Dzięki tej niezwykle otwartej konfrontacji obie bohaterki mogły wreszcie przepracować żałobę po zmarłym mężczyźnie. Dziewiętnasty epizod przyniesie jednak kolejne poważne wyzwania, ponieważ główna bohaterka wreszcie dowie się, że Davide jest ofiarą przemocy domowej. Ta wstrząsająca informacja sprawi, że psycholożka odłoży na bok dawne urazy i w trosce o dobro chłopaka podejmie ścisłą współpracę z Giulią, aby jak najszybciej zorganizować mu bezpieczne schronienie.

To jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych przez twórców formatu. W malowniczym Polignano nieoczekiwanie zjawi się całkowicie nowa, bardzo tajemnicza postać. Kto dokładnie odwiedzi włoskie miasteczko? Fani produkcji poznają odpowiedź na to pytanie dopiero w trakcie telewizyjnej premiery najnowszego odcinka.

Kiedy i gdzie oglądać 19. odcinek serialu „Felicita”?

Fani polsko-włoskiej koprodukcji nie będą musieli długo czekać na kontynuację tej wciągającej historii. Telewizyjna premiera dziewiętnastej odsłony zaplanowana jest na środę, 21 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20:30 na kanale TVP1. Osoby preferujące seanse w internecie znajdą ten materiał również w katalogu platformy streamingowej TVP VOD, gdzie trafi tuż po zakończeniu emisji w tradycyjnej telewizji.

Fabuła i pełna obsada polsko-włoskiej produkcji „Felicita”

Telewizyjny hit to angażująca opowieść obyczajowa zrealizowana we współpracy z włoskimi twórcami, która została rozpisana na 26 pełnych emocji odcinków. Za kamerą tego ambitnego projektu stanął Makary Janowski. Z kolei scenariusz opiera się na literackich motywach znanych z książki „Felicità” duetu Katarzyna Kalicińska i Radosław Figura oraz powieści „Primo Amore” autorstwa Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Historia skupia się na losach warszawskiej terapeutki, która po tragicznej śmierci ukochanego Kamila rusza z dorastającą córką do Italii. Impulsem do wyjazdu staje się zagadkowy list pozostawiony przez zmarłego. W słonecznym Polignano a Mare na jaw wychodzi szokująca prawda – mężczyzna prowadził tam podwójne życie, ukrywając przed bliskimi nową partnerkę, małego synka Nico oraz udziały w posiadłości. Nagłe zderzenie z brutalną rzeczywistością, ostra walka o należny spadek i odkrywanie skrzętnie skrywanych tajemnic zmuszają psycholożkę oraz Oliwkę do całkowitego przewartościowania swojego dotychczasowego życia i poszukiwania nowej drogi.

Na ekranie możemy podziwiać plejadę znakomitych gwiazd, a obsada serialu prezentuje się następująco:

Laura Breszka w roli warszawskiej psycholożki Zośki

Dawid Ogrodnik odgrywający postać zmarłego Kamila

Klementyna Karnkowska jako jej nastoletnia córka Oliwia

Oriana Celentano wcielająca się we włoską partnerkę Giulię

Francesco Petit jako skrywający mroczny sekret Davide

Anna Dereszowska, czyli serialowa Ewka

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