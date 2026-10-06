Felicita, odcinek 16: Wiktor wróci z propozycją nie do odrzucenia. Zośka będzie załamana przez Ewkę

W 16. odcinku „Felicita” Zośka i Ewka pozostają skłócone

Zraniona Zośka nadal nie wybaczy Ewce. Próby mediacji, jakich podejmie się Jagoda, spełzną na niczym. Główna bohaterka potrzebuje więcej czasu, aby z dystansem spojrzeć na ostatnie, emocjonujące wydarzenia.

Sytuację dodatkowo skomplikują wspomnienia Ewki dotyczące zmarłego Kamila. Wydarzenia z poprzedniego odcinka, w którym wróciła pamięcią do kluczowej rozmowy z mężem przyjaciółki, jeszcze bardziej pogłębią konflikt. Kolejny krok Ewki znów mocno zaboli Zośkę.

Zaskakująca propozycja Wiktora w 16. odcinku „Felicita”

Niespodziewany przyjazd Wiktora do Warszawy wywróci życie Zośki do góry nogami. Mężczyzna przedstawi jej zaskakującą propozycję, która może okazać się niezwykle istotna w tym trudnym dla niej czasie.

Przypomnijmy, że wcześniej, po latach samotności, Zośka spotkała się z Wiktorem, jednak uznała ten epizod za zamknięcie pewnego rozdziału. Teraz mężczyzna wraca z konkretnym planem.

Oliwia nie przestaje martwić się o Davide w 16. odcinku „Felicita”

Oliwia nadal nie wierzy, że u Davide wszystko jest w porządku. Zapewnienia Giulii nie wystarczą, a dziewczyna nabierze kolejnych podejrzeń. Długotrwałe milczenie i zniknięcia chłopaka stają się coraz bardziej niepokojące.

Niepokój dziewczyny narastał już w poprzednich odcinkach. W 14. i 15. epizodzie Oliwia próbowała dowiedzieć się, dlaczego Davide unika z nią kontaktu.

Stella i Francesca realizują plan w 16. odcinku „Felicita”

We Włoszech również nie zabraknie emocji. Stella i Francesca zaczną w końcu wcielać w życie swój wcześniej obmyślony plan. To doda kolejnych komplikacji w wątkach włoskich.

Już w 11. odcinku obie kobiety szukały sposobu, by dowiedzieć się prawdy o stanie Marco. Teraz przejdą do realizacji swoich zamiarów.

Kiedy i gdzie oglądać 16. odcinek „Felicita”?

Premiera 16. odcinka serialu „Felicita” zaplanowana jest na środę, 14 października 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Po zakończeniu emisji telewizyjnej, fani będą mogli obejrzeć go w dowolnym momencie na platformie TVP VOD.

„Felicita”: O czym opowiada nowy serial TVP i kto w nim gra?

„Felicita” to 26-odcinkowa polsko-włoska koprodukcja wyreżyserowana przez Makarego Janowskiego. Scenariusz oparto na dwóch powieściach: „Felicità” i „Primo Amore”.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która po śmierci męża, Kamila, dowiaduje się o jego sekretnym życiu. Wraz z córką Oliwią wyjeżdża do włoskiego Polignano a Mare, by rozwiązać zagadkę, która na zawsze odmieni ich życie. Będą musiały skonfrontować się z walką o spadek, nową rodziną zmarłego i zaskakującymi tajemnicami.

Na ekranie występują m.in.:

Laura Breszka (Zośka),

Dawid Ogrodnik (Kamil),

Klementyna Karnkowska (Oliwia),

Oriana Celentano (Giulia),

Francesco Petito (Davide),

Anna Dereszowska (Ewka).

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