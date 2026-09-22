Felicita, odcinek 10: Zośka spróbuje zapomnieć o Kamilu. Noc z Wiktorem zmieni jej spojrzenie na przyszłość [ZDJĘCIA]

W 10. odcinku "Felicita" wdowa szuka nowego początku

Śmierć Kamila i samotność trwająca cztery lata odcisnęły piętno na życiu Zośki. Sytuację dodatkowo skomplikowało odkrycie, że jej zmarły mąż wiódł podwójne życie we Włoszech, co całkowicie zburzyło jej poczucie stabilności.

W nadchodzącym, 10. epizodzie „Felicity” główna bohaterka uzna intymne chwile spędzone z Wiktorem za moment przełomowy. Odnowienie relacji z dawnym przyjacielem pozwoli jej na chwilę zapomnieć o bolesnych wspomnieniach. Kobieta zacznie postrzegać siebie nie tylko przez pryzmat wdowieństwa i macierzyństwa, ale dostrzeże własne prawo do miłości i bliskości.

Mimo to, Zośka nie zrezygnuje z dążenia do prawdy. Głównym celem nadal pozostanie dla niej rozwikłanie zagadki finansowania Giulii i tajemniczego domu. Wcześniej, w 8. odcinku, wyszło na jaw, że w zagadkowe transakcje zamieszany był nie tylko Kamil, ale również Piotr. Te rewelacje skłoniły bohaterkę do jeszcze wnikliwszego analizowania dokumentów.

Marco z "Felicita" w obliczu osobistego dramatu w 10. odcinku

W tym samym czasie z trudnościami będzie mierzył się również Marco. Jego pogarszający się stan psychiczny po rozwodzie wzbudzi niepokój u Stelli i Franceski. Kobiety za wszelką cenę będą chciały wesprzeć go w tych trudnych chwilach.

Mimo własnych problemów, Marco zdecyduje się zaangażować w sprawy Zośki. Zaoferuje jej pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanej układanki finansowej Kamila, co może okazać się kluczowym wsparciem dla zagubionej wdowy.

Warto przypomnieć, że relacja tej dwójki od początku opierała się na sympatii. W 4. odcinku Marco zaprosił Zośkę i jej córkę do Alberobello, co zbliżyło ich do siebie. Choć bohaterka wróciła do kraju, Włoch jasno zakomunikował, że brakuje mu jej obecności. Obecna sytuacja może nadać ich znajomości zupełnie nowy kierunek.

Rodzinne spotkanie w Warszawie? Plan Marco w 10. odcinku serialu "Felicita"

Po szokujących informacjach z 7. odcinka, w którym dziadkowie dowiedzieli się o istnieniu Nico, Marco wyjdzie z odważną inicjatywą. Zasugeruje, by Giulia wraz z chłopcem odwiedzili stolicę Polski. Taka podróż byłaby dla Nico okazją do pierwszego spotkania z polskimi dziadkami. Rodzice Kamila wciąż próbują zaakceptować fakt, że ich syn ukrywał przed nimi drugą rodzinę we Włoszech.

Kiedy obejrzeć 10. odcinek serialu "Felicita"?

Nowe epizody polsko-włoskiej produkcji są emitowane w telewizyjnej Jedynce od poniedziałku do środy o 20:30. Z kolei 10. odsłonę „Felicity” widzowie zobaczą we wtorek, 29 września 2026 roku. Dodatkowo, wszystkie odcinki trafiają na platformę TVP VOD.

"Felicita" - o czym opowiada serial i kto w nim występuje?

„Felicita” to 26-odcinkowa, międzynarodowa koprodukcja TVP w reżyserii Makarego Janowskiego. Fabuła opiera się na literackich pierwowzorach: powieści „Felicità” duetu Kalicińska-Figura oraz książce „Primo Amore” autorstwa Kisały, Nawrockiej i Trześniowskiego.

Historia skupia się na losach Zośki, psychoterapeutki z Warszawy, która wraz z córką Oliwią wyrusza do włoskiego Polignano a Mare. Kieruje nimi tajemnicza korespondencja po zmarłym mężu, Kamilu. Na miejscu dowiadują się o jego podwójnym życiu, nieślubnym dziecku i spornej nieruchomości. Te odkrycia zmuszą kobiety do skonfrontowania się z bolesną prawdą i poszukiwania nowej drogi życiowej.

Na ekranie możemy zobaczyć między innymi:

Laurę Breszkę wcielającą się w Zośkę

Dawida Ogrodnika odgrywającego postać Kamila

Klementynę Karnkowską jako Oliwię

Orianę Celentano w roli Giulii

Francesco Petita grającego Davide

Annę Dereszowską występującą jako Ewka

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