Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych jedzie na turniej. Kto ma szansę na debiut w kadrze?

Z kim Polki zagrają na turnieju

Trener reprezentacji Polski, Arne Senstad, wytypował osiemnastoosobowy skład na nadchodzące zawody. Zgrupowanie rozpoczęło się w miniony czwartek w Szczyrku w krajowym zestawieniu. W kolejnych dniach do zespołu dołączyły zawodniczki występujące na co dzień w zagranicznych klubach. Ostateczna decyzja personalna zapadła w ten wtorek. W kraju pozostały cztery powołane wcześniej zawodniczki: Katarzyna Cygan, Magdalena Drażyk, Aleksandra Olek oraz Natalia Nosek.

Zmagania w Czechach potrwają dokładnie od 23 do 27 września. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie już w środę drużyna narodowa Słowenii. Dwa dni później o godzinie 18 podopieczne norweskiego szkoleniowca zmierzą się z gospodyniami zawodów. Turniejowe zmagania zakończy niedzielne spotkanie z rezerwami Norwegii. Ten ostatni sprawdzian w Chebie zaplanowano punktualnie na godzinę 13:00.

Kto ma szansę na historyczny występ

Wyjazd na terytorium Czech to znakomita okazja do zaprezentowania się nowych zawodniczek. W barwach narodowych mogą po raz pierwszy wystąpić rozgrywające Dominika Więckowska oraz Zuzanna Zimnicka. Szansę na swoje premierowe trafienia mają natomiast Karolina Jureńczyk i Daria Przywara, które wcześniej zanotowały już oficjalny debiut. Na wyjątkowy, historyczny moment czeka również Magda Balsam. Prawoskrzydłowa zdobyła dotychczas 299 bramek i brakuje jej tylko jednego gola do jubileuszowej trzystetki w koszulce z orzełkiem.

Wrześniowe mecze towarzyskie to jeden z ostatnich etapów przygotowań do najważniejszej imprezy tego sezonu. W grudniu Polki po raz pierwszy w historii będą oficjalnymi współgospodyniami mistrzostw Europy. Wszystkie spotkania fazy grupowej tego turnieju odbędą się w katowickim Spodku. Przeciwniczkami biało-czerwonych na tym etapie mistrzostw będą utytułowane zespoły Francji, Wysp Owczych oraz Ukrainy. Dla całego zespołu będzie to kluczowy sprawdzian formy przed własną publicznością.