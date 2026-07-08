"Panna młoda": streszczenie odcinka 146

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-08 7:37

W 146. odcinku serialu "Panna młoda" Hancer podejmuje trudną próbę uzyskania większej swobody w małżeństwie. Sinem decyduje się wyjawić swoje skrywane uczucia, co wywołuje natychmiastową reakcję Cihana. Mężczyzna nie zgadza się na drogę, którą wybrała kobieta, co prowadzi do wyraźnego spięcia między nimi.

W świecie pełnym intryg i rodzinnych zawirowań sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek serialu "Panna młoda". Nusret wraz z Beyzą z wielkim przejęciem wyczekiwali tam narodzin dziecka Yoncy, która jednak wcale nie zamierzała godzić się ze swoim losem i aktywnie szukała drogi ucieczki. W tym samym czasie Sinem postanowiła wrócić do rezydencji, aby w końcu spróbować uporządkować własne życie po swojemu. Z kolei Cihan namawiał Hancer do porzucenia dotychczasowego zajęcia i odpoczynku od nadmiaru codziennych obowiązków. Dziewczyna wykazała się jednak dużą upartością, ponieważ mimo wyraźnego sprzeciwu swoich bliskich ostatecznie przyjęła nową ofertę z agencji pośrednictwa pracy. Te wszystkie odważne decyzje zwiastują spore zmiany, zatem czas przekonać się, co wydarzy się niebawem.

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"Panna młoda" odc. 146 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Engin natrafia na bransoletkę należącą do Beyzy, co rzuca nowe światło na dotychczasowe wydarzenia. Sinem zbiera się na odwagę i wyznaje Hancer całą prawdę o tym, co tak naprawdę czuje. Jej plany na przyszłość spotykają się jednak z gwałtowną reakcją Cihana, który nie zamierza zaakceptować decyzji podejmowanych przez kobietę i sprzeciwia się obranej przez nią drodze. Jednocześnie Hancer podejmuje starania, aby stać się osobą w pełni niezależną od swojego męża i jego wpływów. Dziewczyna próbuje wyznaczyć nowe granice w ich relacji, mimo oporu, jaki stawia Cihan wobec jej dążeń do samodzielności.

"Panna młoda" odc. 146 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów bohaterów tureckich produkcji stało się codziennym rytuałem dla wielu osób przed telewizorami. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Hancer i Cihana, warto zaplanować czas na popołudniowy seans. Stacja regularnie emituje kolejne części tej opowieści, dbając o stałą porę nadawania dla swoich odbiorców. Premierowa emisja 146. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 16 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to klasyczna opowieść o miłości, która rodzi się w najmniej spodziewanych okolicznościach i musi pokonać liczne przeszkody. Historia Hancer, która dla ratowania chorego brata decyduje się na wejście do obcej rodziny, potrafi zaciekawić od pierwszych chwil. Obserwujemy, jak początkowo trudna relacja z Cihanem zamienia się w głębokie uczucie, któremu zagrażają rodzinne intrygi oraz obecność byłej żony. To propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji połączenia dramatu z wielkim romansowaniem. W serialu występują:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Cenay Türksever (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Młoda kobieta z brązowymi włosami i lekko rozchylonymi ustami. O serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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