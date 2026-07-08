"Panna młoda": streszczenie odcinka 146

W świecie pełnym intryg i rodzinnych zawirowań sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek serialu "Panna młoda". Nusret wraz z Beyzą z wielkim przejęciem wyczekiwali tam narodzin dziecka Yoncy, która jednak wcale nie zamierzała godzić się ze swoim losem i aktywnie szukała drogi ucieczki. W tym samym czasie Sinem postanowiła wrócić do rezydencji, aby w końcu spróbować uporządkować własne życie po swojemu. Z kolei Cihan namawiał Hancer do porzucenia dotychczasowego zajęcia i odpoczynku od nadmiaru codziennych obowiązków. Dziewczyna wykazała się jednak dużą upartością, ponieważ mimo wyraźnego sprzeciwu swoich bliskich ostatecznie przyjęła nową ofertę z agencji pośrednictwa pracy. Te wszystkie odważne decyzje zwiastują spore zmiany, zatem czas przekonać się, co wydarzy się niebawem.

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"Panna młoda" odc. 146 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Engin natrafia na bransoletkę należącą do Beyzy, co rzuca nowe światło na dotychczasowe wydarzenia. Sinem zbiera się na odwagę i wyznaje Hancer całą prawdę o tym, co tak naprawdę czuje. Jej plany na przyszłość spotykają się jednak z gwałtowną reakcją Cihana, który nie zamierza zaakceptować decyzji podejmowanych przez kobietę i sprzeciwia się obranej przez nią drodze. Jednocześnie Hancer podejmuje starania, aby stać się osobą w pełni niezależną od swojego męża i jego wpływów. Dziewczyna próbuje wyznaczyć nowe granice w ich relacji, mimo oporu, jaki stawia Cihan wobec jej dążeń do samodzielności.

"Panna młoda" odc. 146 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów bohaterów tureckich produkcji stało się codziennym rytuałem dla wielu osób przed telewizorami. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Hancer i Cihana, warto zaplanować czas na popołudniowy seans. Stacja regularnie emituje kolejne części tej opowieści, dbając o stałą porę nadawania dla swoich odbiorców. Premierowa emisja 146. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 16 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to klasyczna opowieść o miłości, która rodzi się w najmniej spodziewanych okolicznościach i musi pokonać liczne przeszkody. Historia Hancer, która dla ratowania chorego brata decyduje się na wejście do obcej rodziny, potrafi zaciekawić od pierwszych chwil. Obserwujemy, jak początkowo trudna relacja z Cihanem zamienia się w głębokie uczucie, któremu zagrażają rodzinne intrygi oraz obecność byłej żony. To propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji połączenia dramatu z wielkim romansowaniem. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Cenay Türksever (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)