"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 434

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mocno namieszały w codzienności mieszkańców posiadłości, stawiając pod znakiem zapytania ich dotychczasowy spokój. Manuel najpierw cieszył się namiętnym porankiem spędzonym z Janą, a następnie pobierał lekcje tanga u Blanki, zupełnie nie spodziewając się nadchodzących komplikacji. Romulo przekazał markizowi niepokojące informacje o znaleziskach w pokoju Curra, przez co Don Alonso dowiedział się o ryzykownym planie siostrzeńca dotyczącym wyjazdu na wojnę. W pałacowych murach narastało też napięcie u Salvadora martwiącego się o związek z Marią, podczas gdy Vera bezskutecznie próbowała opędzić się od natrętnego Santosa. Atmosferę dodatkowo podgrzał wielki skandal związany z potajemnym sprowadzeniem chorego dziecka przez gospodynię, co stało w całkowitej sprzeczności z obowiązującymi w rezydencji zakazami. Tak liczne zawirowania sprawiają, że warto sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 434 - streszczenie

Decyzja Curra o wyruszeniu na front wywołuje prawdziwe poruszenie wśród mieszkańców pałacu. Alonso, Jana i Martina nie potrafią zrozumieć jego wyboru i usilnie próbują przekonać go do zmiany zdania, nie mogąc pogodzić się z tym, co zaplanował. Zupełnie inaczej na tę sytuację patrzą Lorenzo oraz Cruz, którzy dostrzegają w wyjeździe szansę na ostateczne pozbycie się niewygodnego krewnego. W międzyczasie Simona stara się dowiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się podczas pobytu Virtudes w miejscowości Martos. W części przeznaczonej dla służby panuje przygnębiający nastrój, ponieważ Ricardo wspiera zrozpaczoną Pię, która drży o zdrowie swojego chorego syna. Jednocześnie Santos nie rezygnuje ze starań o względy Very, a Cruz z rosnącą niechęcią obserwuje, jak Manuel przygotowuje się do wspólnego wyjazdu z Blanką do Lujan.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 434 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością chcą wiedzieć, kiedy będą mogli zobaczyć dalsze losy swoich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego ważnego momentu w życiu arystokratycznej rodziny Luján. Serial od dłuższego czasu utrzymuje stałą porę emisji, co pozwala łatwo zaplanować seans przed telewizorem. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już w połowie lipca. Odcinek numer 434 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie można obejrzeć 16 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne historie osadzone w dawnej Hiszpanii, ten tytuł z pewnością trafi w wasz gust. Fabuła kręci się wokół młodej Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, by odkryć mroczną prawdę o swojej przeszłości i pomścić śmierć matki. Sytuacja komplikuje się, gdy dziewczyna zaczyna czuć coś do syna markiza, co w świecie surowych podziałów klasowych i rodzinnych interesów tworzy mieszankę wybuchową. To klasyczna telenowela, w której nie brakuje ukrywanych zbrodni, szantaży i walki o majątek między państwem a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)