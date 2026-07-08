"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 434

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-08 7:30

W 434. odcinku hiszpańskiej produkcji "La Promesa - pałac tajemnic" mieszkańcy rezydencji muszą zmierzyć się z nieoczekiwanym pomysłem jednego z domowników. Curro podejmuje ryzykowną decyzję, która wywołuje spore poruszenie wśród jego najbliższych i stawia ich w trudnym położeniu. Podczas gdy niektórzy próbują odwieść go od tego kroku, inni zaczynają po cichu liczyć na to, że chłopak zniknie z ich życia na stałe.

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mocno namieszały w codzienności mieszkańców posiadłości, stawiając pod znakiem zapytania ich dotychczasowy spokój. Manuel najpierw cieszył się namiętnym porankiem spędzonym z Janą, a następnie pobierał lekcje tanga u Blanki, zupełnie nie spodziewając się nadchodzących komplikacji. Romulo przekazał markizowi niepokojące informacje o znaleziskach w pokoju Curra, przez co Don Alonso dowiedział się o ryzykownym planie siostrzeńca dotyczącym wyjazdu na wojnę. W pałacowych murach narastało też napięcie u Salvadora martwiącego się o związek z Marią, podczas gdy Vera bezskutecznie próbowała opędzić się od natrętnego Santosa. Atmosferę dodatkowo podgrzał wielki skandal związany z potajemnym sprowadzeniem chorego dziecka przez gospodynię, co stało w całkowitej sprzeczności z obowiązującymi w rezydencji zakazami. Tak liczne zawirowania sprawiają, że warto sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 434 - streszczenie

Decyzja Curra o wyruszeniu na front wywołuje prawdziwe poruszenie wśród mieszkańców pałacu. Alonso, Jana i Martina nie potrafią zrozumieć jego wyboru i usilnie próbują przekonać go do zmiany zdania, nie mogąc pogodzić się z tym, co zaplanował. Zupełnie inaczej na tę sytuację patrzą Lorenzo oraz Cruz, którzy dostrzegają w wyjeździe szansę na ostateczne pozbycie się niewygodnego krewnego. W międzyczasie Simona stara się dowiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się podczas pobytu Virtudes w miejscowości Martos. W części przeznaczonej dla służby panuje przygnębiający nastrój, ponieważ Ricardo wspiera zrozpaczoną Pię, która drży o zdrowie swojego chorego syna. Jednocześnie Santos nie rezygnuje ze starań o względy Very, a Cruz z rosnącą niechęcią obserwuje, jak Manuel przygotowuje się do wspólnego wyjazdu z Blanką do Lujan.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 434 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością chcą wiedzieć, kiedy będą mogli zobaczyć dalsze losy swoich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego ważnego momentu w życiu arystokratycznej rodziny Luján. Serial od dłuższego czasu utrzymuje stałą porę emisji, co pozwala łatwo zaplanować seans przed telewizorem. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już w połowie lipca. Odcinek numer 434 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie można obejrzeć 16 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne historie osadzone w dawnej Hiszpanii, ten tytuł z pewnością trafi w wasz gust. Fabuła kręci się wokół młodej Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, by odkryć mroczną prawdę o swojej przeszłości i pomścić śmierć matki. Sytuacja komplikuje się, gdy dziewczyna zaczyna czuć coś do syna markiza, co w świecie surowych podziałów klasowych i rodzinnych interesów tworzy mieszankę wybuchową. To klasyczna telenowela, w której nie brakuje ukrywanych zbrodni, szantaży i walki o majątek między państwem a służbą. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Cruz Ezquerdo de Luján z serialu La Promesa patrzy z niepokojem. O losach bohaterki przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic