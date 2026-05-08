Ślub Karoliny i Bruna w serialu Barwy szczęścia. Ten szalony krok w Las Vegas zwiastuje kłopoty - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-08 14:36

Niebawem w „Barwach szczęścia” widzowie zobaczą spontaniczną ceremonię zaślubin Karoliny i Bruna. Zakochani zdecydują się na ślub w samym centrum Las Vegas, rezygnując z tradycji na rzecz kowbojskich kapeluszy i kolorowych dekoracji. Przysięgę przyjmować będzie urzędnik w stroju z Dzikiego Zachodu, przypominając sceny ze znanych hollywoodzkich produkcji.

Barwy szczęścia odcinek 3387: Spontaniczna decyzja Bruna w Las Vegas

Inicjatywa zawarcia szybkiego małżeństwa wypłynie bezpośrednio od Stańskiego, którego całkowicie pochłonie wyjątkowy klimat amerykańskiego miasta. Mężczyzna dojdzie do wniosku, że dalsze zwlekanie nie ma sensu i zacznie namawiać swoją partnerkę na złożenie przysięgi w światowej stolicy hazardu.

Nietypowy ślub w 3387 odcinku Barw szczęścia: Kowbojskie stroje i balony

Początkowo kobieta będzie mocno zdziwiona tym pomysłem, jednak w końcu przystanie na zorganizowanie błyskawicznej uroczystości. Przyszli małżonkowie zrezygnują z klasycznych i eleganckich ubrań, wybierając zamiast tego stylizacje mocno nawiązujące do Dzikiego Zachodu, w tym charakterystyczne kapelusze oraz luźne kamizelki.

Uroczystość nie będzie jednak pozbawiona romantycznego charakteru, ponieważ na miejscu pojawią się kwiaty, balony oraz tradycyjne obrączki. Najważniejsze słowa przysięgi Karolina i Bruno wypowiedzą przed urzędnikiem ubranym w strój kowboja, co ostatecznie przypieczętuje ich związek.

Problemy po powrocie z Las Vegas. Stański nie zna planów Karoliny

Bezpośrednio po ceremonii para będzie cieszyć się swoim szczęściem, nie zdając sobie sprawy z problemów czekających na nich w Polsce. Bruno wciąż nie będzie miał pojęcia, że jego nowa żona prowadzi za jego plecami niebezpieczne intrygi związane z hotelem, a prawda o nich już niedługo wyjdzie na światło dzienne.

Atmosferę dodatkowo zagęszczą narastające spory z innymi bohaterami, w tym przede wszystkim z Justinem. Wiele wskazuje na to, że radosne chwile spędzone w stanie Nevada będą tylko krótkim epizodem przed kolejną poważną burzą w życiu obojga postaci.

