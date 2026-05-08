M jak miłość, odcinek 1934: Kamil proponuje Anicie powiększenie rodziny. Tej reakcji prawnik się nie spodziewał

M jak miłość, odcinek 1934: Kamil zmuszony do opieki nad dziećmi

Przełomem dla życiowych decyzji Gryca okażą się wydarzenia przy ulicy Deszczowej. Prawnik zostanie nieco podstępem obarczony opieką nad latoroślami Zduńskich. Początkowo mężczyzna potraktuje to wyzwanie jako drobną i krótkotrwałą przysługę, jednak rzeczywistość szybko zweryfikuje jego podejście. Zajmowanie się całą gromadką dzieci uświadomi mu, z jakim chaosem oraz gigantyczną odpowiedzialnością wiąże się codzienne wychowywanie najmłodszych, co ostatecznie skłoni go do głębokich życiowych przemyśleń.

Marcin Bosak w 1934 odcinku M jak miłość zaskoczy swoją serialową partnerkę

Właśnie to nietypowe doświadczenie wywoła u Gryca zupełnie nieoczekiwane wnioski. Prawnik wychowuje już córkę Polę z poprzedniej relacji, jednak teraz poczuje silną chęć zbudowania kompletnej rodziny u boku obecnej partnerki. W zbliżającym się epizodzie serialu ta nagła myśl zaowocuje bardzo poważną dyskusją, w której Kamil wprost zasugeruje ukochanej chęć posiadania kolejnego potomka. Warto podkreślić, że jest to pierwsza tak wiążąca deklaracja z jego strony. Do tej pory mężczyzna nigdy się nie oświadczył, a oboje sprawiali wrażenie osób całkowicie usatysfakcjonowanych nieformalnym związkiem bez wspólnych pociech. Najnowsze wydarzenia mogą jednak zwiastować ogromny przełom w ich relacji.

- Myślałam, że może moglibyśmy powiększyć naszą gromadkę? - rzuci Kamil.

M jak miłość, odcinek 1934: Zaskakująca reakcja Anity

Kobieta przyjmie te rewelacje w sposób daleki od oczekiwań adwokata. Konsternacja widoczna na twarzy bohaterki granej przez Melanię Grzesiewicz dobitnie udowodni, że zupełnie nie była gotowa na tak przełomowe propozycje. Dla Laskowskiej tego typu plany na przyszłość stanowią kompletną nowość, mogącą trwale przedefiniować kształt ich dotychczasowego życia. Fani produkcji z pewnością zastanawiają się, czy zakochani ostatecznie zdecydują się na wspólnego potomka. Zbliżająca się odsłona telenoweli przyniesie wprawdzie bardzo znaczące wyznania, jednak ostateczna decyzja pary jeszcze przez długi czas będzie owiana tajemnicą.

M jak miłość. Marcin nie ulegnie szefowej