Kryminał o psychopatycznym mordercy z gwiazdorską obsadą. Zwiastun zapowiada jeden z seriali lata

"Przylądek strachu" to psychologiczny thriller grozy, którego showrunnerem i producentem wykonawczym jest Nick Antosca ("Hannibal"), a producentami wykonawczymi Martin Scorsese i Steven Spielberg. W rolach głównych oraz jako producenci wykonawczy występują nominowana do Oscara Amy Adams oraz laureat Oscara Javier Bardem. Dziesięcioodcinkowy serial zadebiutuje w Apple TV w piątek 5 czerwca.

"Półbrat" - rozmawiamy z gwiazdami nowego serialu twórcy "Reniferka" | Wywiady ESKA

"Przylądek strachu" - mroczny thriller z gwiazdorską obsadą. O czym opowie serial?

Serial oparty jest zarówno na powieści "The Executioners", która była inspiracją dla filmu Gregory'ego Pecka (Universal Pictures, 1962), jak i na uznanym remake'u z 1991 r. w reżyserii Martina Scorsese. W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Nad szczęśliwym życiem małżeństwa prawników, Anny (Amy Adams) i Toma Bowdena (Patrick Wilson), pojawiają się ciemne chmury, gdy seryjny morderca Max Cady (Javier Bardem), wychodzi z więzienia i szuka zemsty.

PRZECZYTAJ TEŻ: To może być najdroższy serial w historii. Przeniesienie tej historii na ekran wydaje się niemożliwe

"Przylądek strachu" - obsada i zwiastun

W obsadzie znaleźli się także nominowany do Złotego Globu i nagrody Emmy Patrick Wilson, a także Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles, CCH Pounder, Jamie Hector oraz Anna Baryshnikov.

Najciekawsze serialowe premiery lata 2026

Tegoroczne wakacje zapowiadają się emocjonująco dla serialomaniaków - nie będziemy mogli też narzekać na brak różnorodności. Oprócz "Przylądka strachu" zadebiutują m.in.:

"Wampir Lestat" - 8 czerwca w Canal+,

"Sugar", sezon 2 - 19 czerwca w Apple TV,

"Ród smoka", sezon 3 - 22 czerwca w HBO Max,

"The Bear", sezon 5 - 26 czerwca w Disney+,

"Elle" (prequel "Legalnej blondynki") - 1 lipca w Prime Video,

"Silos", sezon 3 - 3 lipca w Apple TV,

"Ted Lasso", sezon 4 - 5 sierpnia w Apple TV.

PRZECZYTAJ TEŻ: Aktor przyznał się, że korzystał z AI przygotowując się do roli. "Nigdy nie da to wystarczającego efektu" - wywiad