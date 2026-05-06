Prequel "Legalnej blondynki" w pierwszej zapowiedzi. Tak wygląda następczyni Reese Witherspoon

Prime Video udostępniło dziś ekskluzywne zdjęcia oraz oficjalną zapowiedź serialu "Elle" - prequela kultowej "Legalnej blondynki". Pierwszy sezon opowiada historię Elle Woods jeszcze przed tym, jak trafiła na Harvard, gdzie czuła się wyjątkowo nieswojo. Poznajemy ją w 1995 roku jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w niełatwych realiach liceum, gdzie mierzy się z trudnymi przyjaźniami, zakazanym romansem i wątpliwymi wyborami modowymi. Wspierana przez swoją rodzinę we wszystkich życiowych wyzwaniach Elle buduje jeszcze silniejszą więź z matką i pokazuje, że razem są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na to, co stanie na ich drodze. Każde kolejne doświadczenie przybliża ją do Elle Woods, którą znamy i kochamy dzisiaj.

"Elle" - prequel "Legalnej blondynki" na pierwszych zdjęciach

"Elle" - kiedy premiera serialu?

Twórczynią "Elle" jest Laura Kittrell ("High School", "Niepewne"), która pełni również funkcję współshowrunnerki i producentki wykonawczej razem z Caroline Dries. Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, a także Marc Platt i Amanda Brown również pełnią funkcje producentów wykonawczych. Jason Moore (Pitch Perfect) wyreżyserował pierwsze dwa odcinki pierwszego sezonu i pełni funkcję producenta wykonawczego. Bryan J. Raber i Asmita Paranjape są producentami serialu, a Josie Craven i Jen Regan są producentkami nadzorującymi. Serial zadebiutuje w Prime Video już 1 lipca.

"Elle" - teaser

"Elle" - obsada

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się Lexi Minetree jako Elle Woods, June Diane Raphael jako matka Elle - Eva oraz Tom Everett Scott jako jej ojciec Wyatt, a także Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney i Zac Looker. Wśród powracających członków obsady znajdują się Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada oraz James Van Der Beek.

