Sielskie wakacje u Mostowiaków w "M jak miłość". Hania i Misiek w kuchni u Barbary

Sielanka w Grabinie z udziałem Barbary w „M jak miłość”

Na instagramowym profilu serialu „M jak miłość” udostępniono krótkie wideo zza kulis. Uśmiechnięta Barbara stoi w kuchni i wspólnie z Hanią oraz Miśkiem przygotowuje pierogi. To właśnie ten widok rozgrzał serca sympatyków telenoweli. W opisie pod filmikiem twórcy zapytali internautów o ich kulinarne wspomnienia z letniego wypoczynku u babci, podkreślając przy tym umiejętności Basi. Materiał wideo to dowód na to, że mimo szykowanych przez scenarzystów życiowych burz po przerwie wakacyjnej, na ekranach nie zbraknie znanych od lat, rodzinnych momentów.

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Wiele wskazuje na to, że po powrocie serialu na antenę pociecha Natalki i synek Zduńskich będą częstymi gośćmi na wsi. Seniorka rodu od początków emisji produkcji stanowi jej filar. To u niej wciąż spotyka się wielopokoleniowa rodzina i to w jej kuchni tworzą się niezapomniane historie. Zdrada Artura Rogowskiego i inne nadchodzące kłopoty nie przysłonią faktu, że dom w Grabinie to bezpieczna przystań dla całej familii.

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Internauci żywo zareagowali na opublikowany materiał. Z komentarzy jasno wynika, że miłośnicy formatu uwielbiają oglądać sielankowe obrazki u babci. Pojawiły się też narzekania na zbyt długą przerwę w emisji. Część osób wprost domaga się szybkiego powrotu serialu, narzekając na brak ciekawych propozycji w telewizji. Fani przypomnieli również, że w przeszłości produkcja schodziła z anteny dopiero u progu wakacji, a nie tak jak obecnie, już w maju. Powrót do Grabiny zapowiada się jednak na tyle obiecująco, że chwile spędzone na wspólnym gotowaniu wynagrodzą widzom miesiące oczekiwania.