Hotel Paradise 13. Są już pierwsi uczestnicy. To oni zamieszkają w raju

Hotel Paradise 13. Kiedy premiera nowej edycji w Tajlandii?

Najnowsza odsłona „Hotelu Paradise” została zrealizowana zimą w malowniczej Tajlandii, a jej debiut na ekranach zaplanowano na końcówkę sierpnia. Publiczność znów będzie śledzić losy grupy singli, którzy na czas trwania programu zrezygnują ze swojego dotychczasowego życia, by w egzotycznej scenerii nawiązywać nowe znajomości, mierzyć się z wyzwaniami i zabiegać o przetrwanie w reality show. Zanim jednak pełna lista lokatorów ujrzy światło dzienne, twórcy zdecydowali się na dawkowanie emocji, publikując w mediach społecznościowych enigmatyczne zapowiedzi nowych graczy.

Kim będą mieszkańcy willi w Hotel Paradise 13? Pokazano zajawki

Zgodnie z tradycją, produkcja nie ujawnia od razu pełnych tożsamości uczestników. W zwiastunach widać zaledwie zarysy sylwetek czy intrygujące detale, co ma na celu podgrzanie atmosfery przed premierą. Na ten moment nie podano dokładnych imion, wieku ani zawodu kandydatów do wygranej. Taka strategia sprawia, że internauci snują domysły, próbując odgadnąć, kto zasili grono mieszkańców rajskiej posiadłości i jakimi cechami charakteru będą się wyróżniać.

Hotel Paradise 13: Czysta gra czy poszukiwanie prawdziwego uczucia?

Zasady formatu przyciągają osoby o zróżnicowanych motywacjach. Niektórzy przychodzą z nadzieją na odnalezienie szczerej miłości i zbudowanie trwałego związku, inni zaś traktują udział wyłącznie jako strategiczną rywalizację o wysoką stawkę finansową.

Jakie podejście zdominuje 13. sezon? Widzowie wkrótce przekonają się sami. Obecnie produkcja podsyca ciekawość, prezentując kolejne fragmenty sylwetek nowych bohaterów. Wiele wskazuje na to, że już niebawem poznamy konkretne nazwiska singli, którzy spróbują swojego szczęścia w najnowszej edycji „Hotelu Paradise”.