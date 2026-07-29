Śmierć w Nowym Mieście. 25-latek podejrzany o spowodowanie śmiertelnych obrażeń

Znalezienie ciała 48-latka w Nowym Mieście

Informacja o śmierci 48-letniego mieszkańca Nowego Miasta dotarła do policjantów z Płońska w niedzielę, 19 lipca 2026 roku, około godziny 8:00. Z ustaleń wynikało, że mężczyznę leżącego na podłodze w domu odnalazł jego 25-letni współlokator, który wynajmował od niego pokój. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak pomimo podjętej reanimacji życia 48-latka nie udało się uratować. Ponieważ lekarz stwierdzający zgon nie wykluczył udziału osób trzecich, do działań przystąpiła grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

Wyniki sekcji zwłok i ustalenia śledczych

Podczas oględzin miejsca zdarzenia technik kryminalistyki zabezpieczył liczne ślady, a funkcjonariusze rozpoczęli przesłuchiwanie osób mogących mieć wiedzę o zdarzeniu. Ciało 48-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, aby ustalić dokładną przyczynę jego śmierci. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wykazały, że do zgonu mieszkańca Nowego Miasta przyczyniła się inna osoba. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego policjanci wytypowali 25-letniego współlokatora jako osobę podejrzewaną o spowodowanie obrażeń, które doprowadziły do śmierci mężczyzny.

Zatrzymanie podejrzanego w Zebrzydowicach Śląskich

Funkcionariusze nie zastali 25-latka w jego miejscu zamieszkania, a zebrane informacje operacyjne wskazały, że wyjechał on na południe Polski. Kryminalni z Płońska nawiązali współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz mundurowymi z Cieszyna, co pozwoliło na ustalenie miejsca pobytu mężczyzny. W sobotę, 25 lipca 2026 roku, policjanci z Cieszyna namierzyli i zatrzymali 25-latka na jednej z ulic w miejscowości Zebrzydowice Śląskie. Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do Płońska, gdzie policjanci kontynuowali z nim dalsze czynności procesowe.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

W poniedziałek, 27 lipca 2026 roku, zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, gdzie usłyszał oficjalne zarzuty. Na podstawie wyników sekcji zwłok oraz zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć człowieka. Za to przestępstwo 25-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl