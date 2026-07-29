Odmieniona Marta Chodorowska na planie "Rancza". Cezary Żak pokazał serialową córkę [ZDJĘCIA]

Wznowienie kręcenia kultowego formatu Telewizji Polskiej po dziesięciu latach przerwy generuje ogromne zainteresowanie wśród widzów. Przez minioną dekadę sympatycy formatu regularnie wracali do losów mieszkańców wsi Wilkowyje, wspominając zwłaszcza wybuchowe relacje panujące w rezydencji wójta. Obecność odtwórców ról Pawła oraz Klaudii Koziołów przed kamerami to dla wielu osób sentymentalna podróż w czasie, ale przede wszystkim obietnica zupełnie świeżych zwrotów akcji w przygotowywanych odcinkach, z których całkowicie wymazano dawny wizerunek krnąbrnej nastolatki.

Cezary Żak pokazał zdjęcie z planu "Rancza". Tak wygląda teraz Marta Chodorowska

Na oficjalnym koncie facebookowym Cezarego Żaka opublikowano materiał, który natychmiast wygenerował masę pozytywnych reakcji ze strony fanów. Artysta zaprezentował kadr u boku Marty Chodorowskiej, gdzie wyraźnie widać go w pełnej charakteryzacji Pawła Kozioła – niezwykle barwnej osobistości, która z fotela gospodarza gminy Wilkowyje dotarła aż do fotela prezydenta kraju. Warto przypomnieć, że gwiazdor odgrywał w tej produkcji jednocześnie dwie kluczowe postacie, kreując także wizerunek jego brata bliźniaka, czyli cenionego, opanowanego i rozważnego proboszcza miejscowej parafii, księdza Piotra Kozioła.

Do udostępnionego materiału zdjęciowego z filmową pociechą dołączono zwięzły, ale bardzo serdeczny komentarz artysty:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dzisiaj spotkanie na planie 11 sezonu „Rancza”z córeczką.

Marta Chodorowska grała Klaudię w "Ranczu". Przemiana córki Pawła Kozioła

Marta Chodorowska nieustannie kreowała sylwetkę Klaudii Kozioł w latach 2006-2016. Kiedy twórcy kończyli zdjęcia do dziesiątej serii w 2016 roku, artystka miała trzydzieści cztery lata. Obecnie gwiazda liczy sobie czterdzieści cztery lata, ponieważ przyszła na świat 1 listopada 1981 roku, prezentując się jako w pełni ukształtowana i szykowna kobieta. Wspomnianą przemianę doskonale obrazuje kadr zza kulis zaprezentowany w mediach społecznościowych przez jej telewizyjnego ojca.

W minionych seriach publiczność zapamiętała tę bohaterkę jako wysoce nieposłuszną, wiecznie poszukującą własnego ja i niezwykle kochliwą latorośl lokalnego włodarza. Dziewczyna regularnie modyfikowała swój wizerunek, przekonania oraz życiowych wybranków, co za każdym razem doprowadzało tradycyjnie uosobionego rodzica do skrajnej irytacji. Podłożem tych zachowań pozostawał ostry spór z ojcem, będącym surowym, dążącym do absolutnej władzy i bezdusznym urzędnikiem. Taka postawa prowokowała u dorastającej córki silny bunt, przez co absolutnie negowała ona materialistyczne podejście, pęd za karierą oraz obłudę środowisk politycznych, których uosobieniem był sam urzędujący polityk z Wilkowyj.

Nowe wątki w 11. sezonie "Rancza". Co czeka Klaudię i Fabiana Dudę?

Długa przerwa w emisji sprawiła, że charakterystyka młodej Koziołówny przeszła fundamentalną ewolucję, co publiczność odkryje już w najbliższych wydaniach hitu. Kobieta z dużym bagażem doświadczeń podejmie się walki z nieznanymi dotąd problemami, a jej więź z ojcem pełniącym niegdyś funkcję głowy państwa wkroczy na nieeksplorowane wcześniej terytoria. Identyczna sytuacja dotyczy jej zażyłości z Fabianem Dudą, którego gra Piotr Ligienza. Jak można wywnioskować z materiałów zarejestrowanych podczas prac nad serialem, ta dwójka najprawdopodobniej sformalizowała swój związek przed ołtarzem.

Premiera 11. sezonu "Rancza". Kiedy "Ranczo. Zemsta Wiedźm" trafi na antenę TVP?

Jedenasta transza popularnej produkcji, zatytułowana oficjalnie „Ranczo. Zemsta Wiedźm”, pojawi się w ofercie Telewizji Polskiej pod koniec 2026 roku. Według zapowiedzi stacji odbiorcy otrzymają pakiet składający się z sześciu zupełnie nowych epizodów tej opowieści. Twórcy przekonują, że cierpliwość publiczności zostanie nagrodzona, ponieważ po tak długiej nieobecności słynne Wilkowyje znowu dostarczą Polakom ogromnej dawki humoru oraz prawdziwych wzruszeń.

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Quiz z Ranczo: Jak miał na imię bohater serialu? Tylko prawdziwy fan to wie! Pytanie 1 z 13 Jak na imię miał Kusy? Jakub Maciej Karol Następne pytanie