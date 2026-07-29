Farma. Szymon żegna się z programem. Wzruszające pożegnanie farmera z show Polsatu - ZDJĘCIA

Szymon Karaś zakończył swoją przygodę z "Farmą"?

Fani "Farmy" mogą być zaskoczeni najnowszym wpisem Szymona Karasia. Ekspert programu pożegnał się z planem kolejnej edycji show Polsatu, dając jasno do zrozumienia, że nagrania 6. sezonu dobiegły końca. Nie chodzi jednak o definitywne rozstanie z programem, a zakończenie pracy przy nowych odcinkach. Szymon jest ważną częścią gospodarstwa. To właśnie on wspiera uczestników podczas wykonywania codziennych obowiązków, ocenia ich pracę i pomaga wtedy, gdy na farmie pojawiają się trudności.

"Ja już wiem, co się tutaj wydarzyło!"

Po zakończeniu zdjęć Szymon podzielił się z obserwatorami kulisami swojej pracy na planie. Na Instagramie opublikował kilka zdjęć i podziękował ekipie odpowiedzialnej za realizację programu.

Można powiedzieć,że nagrania 6 edycji @farmapolsat to już historia!☺️ Ja już wiem co się tutaj wydarzyło!🫣👨‍🌾A Wam pozostaje poczekać aż będziecie mogli zobaczyć co się działo na farmie gdy tylko będzie emisja w tv. Dziękuję oczywiście całej ekipie @constantinentertainment_polska oraz @polsatofficial za te zmagania podczas nagrań.Jesteście najlepsi!😊 Wrzucam Wam kilka zdjęć z planu i mam nadzieję,że z niecierpliwością czekacie na ten kolejny - 6 sezon!!! Do zobaczenia!!! #farma #plan #realityshows

6. sezon "Farmy" coraz bliżej

Wpis Szymona jest kolejnym potwierdzeniem, że prace nad nową edycją reality show zostały zakończone. Wcześniej siostry Krawczyńskie informowały, że za ekipą programu 60 dni nagrań, a one poznały już finałową trójkę uczestników, którzy dotarli do końcowego etapu show. W 6. sezonie "Farmy" ponownie pojawią się Marcelina Zawadzka oraz siostry Milena i Ilona Krawczyńskie, a nad przebiegiem wydarzeń na gospodarstwie czuwać będą Szymon Karaś i Beata Oleszek.

Choć uczestnicy nowej edycji są już znani produkcji, widzowie na poznanie ich historii muszą jeszcze poczekać. Nowe odcinki "Farmy" pojawią się na antenie Polsatu jesienią. Wtedy okaże się, jakie emocje, konflikty i niespodzianki przygotowali dla widzów nowi farmerzy.