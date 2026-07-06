"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 978

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wyczekiwany przełom w napiętej relacji Nany i Cansel. Poyraz zdobył wreszcie dowód na to, że za utratę ciąży odpowiadały zażywane leki, lecz Nana w odruchu litości próbowała powstrzymać go przed ujawnieniem prawdy. Intryga wyszła jednak na jaw, gdy Cansel podsłuchała ich rozmowę i ze strachu zaaranżowała próbę samobójczą, by ostatecznie po przebudzeniu wyznać kłamstwa i oczyścić rywalkę z zarzutów. W innym wątku Ibrahim usilnie starał się przebłagać Czarną, ponieważ ta odkryła, że to on był autorem sfingowanych oraz anonimowych pogróżek. Mimo dużego zaangażowania Sinana, Aynur i Adalet, ich wspólna gra nie wszystkich zmyliła, gdyż Isl zaczęła podejrzewać, że cała ta sytuacja została wcześniej ukartowana. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 978 - streszczenie

Nana podejmuje ostateczną decyzję i postanawia wybaczyć Cansel, co zamyka pewien trudny etap w ich relacji. Mimo że rodzina stara się wpłynąć na Poyraza i doczekał się on szczerych przeprosin, mężczyzna nadal nie wyraża chęci powrotu do domu. W tym samym czasie na komendzie policji dochodzi do nerwowej sytuacji, gdy zjawia się tam matka Sinana i zaczyna dopytywać Ibrahima o szczegóły z życia Aynur. Na szczęście Czarna interweniuje w odpowiednim momencie i potwierdza, że Aynur jest cenioną kardiolożką, co ucina wszelkie spekulacje i zapobiega wpadce. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że Sinan i Aynur zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu i wyraźnie zbliżają się do siebie.

"Dziedzictwo" odc. 978 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowsze przygody bohaterów będzie można śledzić już w połowie lipca na antenie głównej stacji telewizji publicznej. Serial jest emitowany w stałym paśmie popołudniowym, więc warto zarezerwować sobie czas po pracy, aby być na bieżąco z życiem rezydencji i komendy. Odcinek numer 978 zostanie wyemitowany 14 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze osób lubiących opowieści o miłości i trudnych wyborach. Choć na początku skupialiśmy się na Seher i Yamanie, fabuła mocno ewoluowała i teraz z zainteresowaniem patrzymy na wspólne losy Nany oraz Poyraza. Serial idealnie miesza wątki obyczajowe z codziennymi problemami, tworząc historię, od której trudno się oderwać. To świetny wybór dla każdego, kto szuka w telewizji odrobiny oddechu i ciekawych postaci. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)