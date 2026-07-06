"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 978

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wyczekiwany przełom w napiętej relacji Nany i Cansel. Poyraz zdobył wreszcie dowód na to, że za utratę ciąży odpowiadały zażywane leki, lecz Nana w odruchu litości próbowała powstrzymać go przed ujawnieniem prawdy. Intryga wyszła jednak na jaw, gdy Cansel podsłuchała ich rozmowę i ze strachu zaaranżowała próbę samobójczą, by ostatecznie po przebudzeniu wyznać kłamstwa i oczyścić rywalkę z zarzutów. W innym wątku Ibrahim usilnie starał się przebłagać Czarną, ponieważ ta odkryła, że to on był autorem sfingowanych oraz anonimowych pogróżek. Mimo dużego zaangażowania Sinana, Aynur i Adalet, ich wspólna gra nie wszystkich zmyliła, gdyż Isl zaczęła podejrzewać, że cała ta sytuacja została wcześniej ukartowana. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Dziedzictwo" odc. 978 - streszczenie
Nana podejmuje ostateczną decyzję i postanawia wybaczyć Cansel, co zamyka pewien trudny etap w ich relacji. Mimo że rodzina stara się wpłynąć na Poyraza i doczekał się on szczerych przeprosin, mężczyzna nadal nie wyraża chęci powrotu do domu. W tym samym czasie na komendzie policji dochodzi do nerwowej sytuacji, gdy zjawia się tam matka Sinana i zaczyna dopytywać Ibrahima o szczegóły z życia Aynur. Na szczęście Czarna interweniuje w odpowiednim momencie i potwierdza, że Aynur jest cenioną kardiolożką, co ucina wszelkie spekulacje i zapobiega wpadce. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że Sinan i Aynur zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu i wyraźnie zbliżają się do siebie.
"Dziedzictwo" odc. 978 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Najnowsze przygody bohaterów będzie można śledzić już w połowie lipca na antenie głównej stacji telewizji publicznej. Serial jest emitowany w stałym paśmie popołudniowym, więc warto zarezerwować sobie czas po pracy, aby być na bieżąco z życiem rezydencji i komendy. Odcinek numer 978 zostanie wyemitowany 14 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.
Polecany artykuł:
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze osób lubiących opowieści o miłości i trudnych wyborach. Choć na początku skupialiśmy się na Seher i Yamanie, fabuła mocno ewoluowała i teraz z zainteresowaniem patrzymy na wspólne losy Nany oraz Poyraza. Serial idealnie miesza wątki obyczajowe z codziennymi problemami, tworząc historię, od której trudno się oderwać. To świetny wybór dla każdego, kto szuka w telewizji odrobiny oddechu i ciekawych postaci. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)