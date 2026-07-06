"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 978

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-06 8:39

W 978. odcinku serialu "Dziedzictwo" dojdzie do ważnych rozmów, które mogą wpłynąć na dalsze relacje między bliskimi sobie osobami. Nana stanie przed trudną decyzją dotyczącą wybaczenia dawnych urazów, co wywoła spore poruszenie w jej otoczeniu. Tymczasem na komendzie policji pojawi się nieoczekiwany gość, którego pytania zmuszą niektórych bohaterów do szybkiego działania w celu ochrony czyjejś reputacji. Nieporozumienia i próby naprawienia błędów z przeszłości wysuną się w tej części opowieści na pierwszy plan.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wyczekiwany przełom w napiętej relacji Nany i Cansel. Poyraz zdobył wreszcie dowód na to, że za utratę ciąży odpowiadały zażywane leki, lecz Nana w odruchu litości próbowała powstrzymać go przed ujawnieniem prawdy. Intryga wyszła jednak na jaw, gdy Cansel podsłuchała ich rozmowę i ze strachu zaaranżowała próbę samobójczą, by ostatecznie po przebudzeniu wyznać kłamstwa i oczyścić rywalkę z zarzutów. W innym wątku Ibrahim usilnie starał się przebłagać Czarną, ponieważ ta odkryła, że to on był autorem sfingowanych oraz anonimowych pogróżek. Mimo dużego zaangażowania Sinana, Aynur i Adalet, ich wspólna gra nie wszystkich zmyliła, gdyż Isl zaczęła podejrzewać, że cała ta sytuacja została wcześniej ukartowana. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 978 - streszczenie

Nana podejmuje ostateczną decyzję i postanawia wybaczyć Cansel, co zamyka pewien trudny etap w ich relacji. Mimo że rodzina stara się wpłynąć na Poyraza i doczekał się on szczerych przeprosin, mężczyzna nadal nie wyraża chęci powrotu do domu. W tym samym czasie na komendzie policji dochodzi do nerwowej sytuacji, gdy zjawia się tam matka Sinana i zaczyna dopytywać Ibrahima o szczegóły z życia Aynur. Na szczęście Czarna interweniuje w odpowiednim momencie i potwierdza, że Aynur jest cenioną kardiolożką, co ucina wszelkie spekulacje i zapobiega wpadce. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że Sinan i Aynur zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu i wyraźnie zbliżają się do siebie.

"Dziedzictwo" odc. 978 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowsze przygody bohaterów będzie można śledzić już w połowie lipca na antenie głównej stacji telewizji publicznej. Serial jest emitowany w stałym paśmie popołudniowym, więc warto zarezerwować sobie czas po pracy, aby być na bieżąco z życiem rezydencji i komendy. Odcinek numer 978 zostanie wyemitowany 14 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze osób lubiących opowieści o miłości i trudnych wyborach. Choć na początku skupialiśmy się na Seher i Yamanie, fabuła mocno ewoluowała i teraz z zainteresowaniem patrzymy na wspólne losy Nany oraz Poyraza. Serial idealnie miesza wątki obyczajowe z codziennymi problemami, tworząc historię, od której trudno się oderwać. To świetny wybór dla każdego, kto szuka w telewizji odrobiny oddechu i ciekawych postaci. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Nana z serialu Dziedzictwo o zmartwionej twarzy. O jej trudnej decyzji i wybaczeniu Cansel przeczytasz na Eska.
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Dziedzictwo
Dziedzictwo streszczenia
Dziedzictwo serial