"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 911

Wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przybrały ostatnio wyjątkowo mroczny obrót, rzucając zupełnie nowe światło na dotychczasowe relacje. Blanca, zanim rzekomo udała się do szpitala psychiatrycznego, zwabiła Ursulę do grobowca rodziny Aldayów, gdzie po ogłuszeniu matki zagroziła jej wspólną śmiercią z głodu i pragnienia w zamian za wyjawienie miejsca pobytu Jesusa. Równolegle pułkownik Valverde powierzył Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch, choć Agustina ostatecznie postanowiła wyjawić kobiecie prawdę o jego postępującej ślepocie. Zmartwiony Diego nie zamierzał bezczynnie czekać i zwrócił się do Riery z pilną prośbą o odnalezienie znikającej bez śladu Blanki. Wszystkie te zdarzenia sprawiły, że sytuacja stała się niezwykle skomplikowana. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 911 - streszczenie

Inigo i Flora przygotowują przyjęcie dla sąsiadów, podczas którego decydują się na niespodziewane wyznanie. Para ujawnia zgromadzonym gościom, że tak naprawdę nie są właścicielami lokalu La Deliciosa. Okazuje się, że cukiernia należy do prawdziwego Inigo, który funkcjonuje w otoczeniu jako El Pena. W tym samym czasie Silvia oraz Esteban pakują swoje rzeczy i wyruszają w zaplanowaną podróż do Włoch. Pułkownik Valverde zmaga się z postępującymi problemami ze wzrokiem, jednak do ostatniej chwili stara się ukryć tę słabość przed narzeczoną. Samuel dociera do grobowca rodziny Aldayów, gdzie odnajduje Blancę oraz Ursulę, po czym oświadcza drugiej kobiecie, że nie pomoże jej w obarczeniu córki winą za porwanie. Mimo całego zamieszania, prawdziwy Inigo wciąż uparcie twierdzi, że jego jedyną funkcją jest praca w charakterze kelnera.

"Akacjowa 38" odc. 911 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne wydarzenia w życiu mieszkańców madryckiej kamienicy. Losy bohaterów splatają się w coraz bardziej skomplikowany sposób, co sprawia, że warto zarezerwować sobie czas na popołudniowy seans. Produkcja ta na stałe wpisała się w ramówkę telewizyjną, pozwalając na regularne śledzenie losów ulubionych postaci. Emisja 911. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 14 lipca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Hiszpańska telenowela kostiumowa to świetna propozycja dla osób, które lubią przenosić się do Madrytu z początku XX wieku. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, pokazując kontrasty między bogatym mieszczaństwem a ich służbą. Produkcja zdobyła w Polsce dużą popularność dzięki barwnym postaciom i pięknym zdjęciom realizowanym w słonecznej Hiszpanii. Każdy odcinek to nowa dawka sekretów, które ukrywają lokatorzy tych eleganckich wnętrz. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)