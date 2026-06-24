"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 966

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" pokazały, jak skomplikowane bywają relacje oparte na pozorach, zwłaszcza gdy Nana mierzyła się z ogromnym stresem wywołanym przez swoje udawane małżeństwo. Choć Poyraz zabrał ją na strzelnicę, ich nieustanne kłótnie wcale nie ustały, a sytuację dodatkowo zagęścił odnaleziony przez kobietę miłosny list. Równie gorąco było na komisariacie, gdzie rywalizacja o stanowisko komisarza zakończyła się triumfem Czarnej, mimo usilnych prób sabotażu ze strony Ibo. Nowa pani komisarz nie zamierzała puścić mężowi tych złośliwości płazem i natychmiast poprzysięgła mu zemstę za jego nieczyste zagrywki. Z kolei Sinan, nie mogąc znieść uwag matki, uciekł się do kłamstwa o posiadaniu dziewczyny i obiecał, że wkrótce zapozna ją z rodzicielką. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku tej historii?
"Dziedzictwo" odc. 966 - streszczenie
Bliscy Poyraza i Nany decydują się wreszcie na przygotowanie uroczystości weselnej, która ze względu na wcześniejsze okoliczności została odłożona w czasie. W tym samym czasie Sinan obmyśla plan związany ze swoją matką i wynajmuje kobietę, która ma udawać jego partnerkę. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ich spotkanie bacznie obserwuje Aynur, wyciągając z tej sytuacji daleko idące wnioski. Kobieta jest przekonana, że relacja mężczyzny jest całkowicie prawdziwa i szczera. Równolegle na komisariacie zachodzą spore przetasowania, ponieważ Czarna oficjalnie zostaje komisarzem. Nowa przełożona od pierwszych chwil kładzie nacisk na dyscyplinę, co wywołuje spore zaskoczenie wśród jej podwładnych.
"Dziedzictwo" odc. 966 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Telewizyjna przygoda z bohaterami tej tureckiej produkcji trwa w najlepsze, a każdy kolejny tydzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania o losy rodowych posiadłości. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Nany i Poyraza, warto zarezerwować sobie czas po południu. Emisja została zaplanowana w taki sposób, aby nikt nie musiał martwić się o późne powroty do domu. Odcinek numer 966 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 2 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Ta produkcja z Turcji zdążyła już przejść przez wiele etapów, zmieniając głównych bohaterów, ale wciąż utrzymując zainteresowanie opowieścią o poszukiwaniu szczęścia. Choć początki skupiały się na walce o opiekę nad małym Yusufem, dzisiaj śledzimy zupełnie inne wątki, w których Nana próbuje odnaleźć spokój u boku Poyraza. Historia ta pokazuje, że nawet po wielkich stratach można spróbować zacząć wszystko od nowa w nowym otoczeniu. To ciekawa propozycja dla osób, które lubią długie, wielowątkowe opowieści z wyrazistymi postaciami. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)