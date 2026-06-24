"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 966

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" pokazały, jak skomplikowane bywają relacje oparte na pozorach, zwłaszcza gdy Nana mierzyła się z ogromnym stresem wywołanym przez swoje udawane małżeństwo. Choć Poyraz zabrał ją na strzelnicę, ich nieustanne kłótnie wcale nie ustały, a sytuację dodatkowo zagęścił odnaleziony przez kobietę miłosny list. Równie gorąco było na komisariacie, gdzie rywalizacja o stanowisko komisarza zakończyła się triumfem Czarnej, mimo usilnych prób sabotażu ze strony Ibo. Nowa pani komisarz nie zamierzała puścić mężowi tych złośliwości płazem i natychmiast poprzysięgła mu zemstę za jego nieczyste zagrywki. Z kolei Sinan, nie mogąc znieść uwag matki, uciekł się do kłamstwa o posiadaniu dziewczyny i obiecał, że wkrótce zapozna ją z rodzicielką. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku tej historii?

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"Dziedzictwo" odc. 966 - streszczenie

Bliscy Poyraza i Nany decydują się wreszcie na przygotowanie uroczystości weselnej, która ze względu na wcześniejsze okoliczności została odłożona w czasie. W tym samym czasie Sinan obmyśla plan związany ze swoją matką i wynajmuje kobietę, która ma udawać jego partnerkę. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ich spotkanie bacznie obserwuje Aynur, wyciągając z tej sytuacji daleko idące wnioski. Kobieta jest przekonana, że relacja mężczyzny jest całkowicie prawdziwa i szczera. Równolegle na komisariacie zachodzą spore przetasowania, ponieważ Czarna oficjalnie zostaje komisarzem. Nowa przełożona od pierwszych chwil kładzie nacisk na dyscyplinę, co wywołuje spore zaskoczenie wśród jej podwładnych.

"Dziedzictwo" odc. 966 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Telewizyjna przygoda z bohaterami tej tureckiej produkcji trwa w najlepsze, a każdy kolejny tydzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania o losy rodowych posiadłości. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Nany i Poyraza, warto zarezerwować sobie czas po południu. Emisja została zaplanowana w taki sposób, aby nikt nie musiał martwić się o późne powroty do domu. Odcinek numer 966 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 2 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta produkcja z Turcji zdążyła już przejść przez wiele etapów, zmieniając głównych bohaterów, ale wciąż utrzymując zainteresowanie opowieścią o poszukiwaniu szczęścia. Choć początki skupiały się na walce o opiekę nad małym Yusufem, dzisiaj śledzimy zupełnie inne wątki, w których Nana próbuje odnaleźć spokój u boku Poyraza. Historia ta pokazuje, że nawet po wielkich stratach można spróbować zacząć wszystko od nowa w nowym otoczeniu. To ciekawa propozycja dla osób, które lubią długie, wielowątkowe opowieści z wyrazistymi postaciami. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)