W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" Isl za wszelką cenę próbowała zbliżyć do siebie Sinana i Ezgi. Posunęła się nawet do kłamstwa o rzekomym wypadku i złym stanie psychicznym, bo chciała wzbudzić w nim współczucie. W tym czasie Sahin przygotował dla Nany i Poyraza prezent, czyli spóźnioną podróż poślubną. Zazdrosna Cansel nie potrafiła się z tym pogodzić i uknuła intrygę. Chciała zaszkodzić rywalce, podając jej podejrzaną substancję. Ostatecznie sama wpadła we własne sidła i to ona wypiła skażony napój. Jak te wydarzenia odbiją się na dalszych losach bohaterów?

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"Dziedzictwo" odc. 1001 - streszczenie

Nana podejmuje ryzykowną decyzję i udaje, że jest poważnie chora, bo za wszelką cenę chce uniknąć podróży poślubnej z Poyrazem. Prezent od Sahina zamiast radości przynosi jej stres. Kiedy jednak widzi, jak bardzo Poyraz jest zawiedziony, zaczyna inaczej na to patrzeć i zmienia decyzję. Tymczasem Czarna i Ibrahim wciąż się spierają, bo nie potrafią wybrać imienia dla dziecka. Matka Sinana nie odpuszcza i knuje kolejne intrygi. Liczy na to, że jej syn ożeni się z Ezgi. Adalet też miesza w sprawach sercowych. Próbuje zeswatać Aynur z młodym sklepikarzem z okolicy.

"Dziedzictwo" odc. 1001 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejny odcinek "Dziedzictwa" już niedługo trafi na antenę, więc warto zapisać sobie termin emisji. Serial można oglądać w TVP1 po południu. W odcinku nie zabraknie kłótni o imię dziecka i kolejnych planów matki Sinana. Odcinek 1001 "Dziedzictwa" zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia 2026 roku o 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial z wieloma wątkami. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, a z czasem dołączyli kolejni bohaterowie. Widzowie śledzą, jak zmieniają się relacje między bohaterami, a w tle nie brakuje rodzinnych konfliktów i kolejnych ciosów od losu. Serial przyciąga wyrazistymi postaciami i zwrotami akcji, które potrafią zaskoczyć. W obsadzie są między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)