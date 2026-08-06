"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1001

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-08-06 7:38

W odcinku 1001 "Dziedzictwa" w małżeństwie Nany i Poyraza zrobi się nerwowo, bo temat wspólnego wyjazdu wywoła spore emocje. Nana będzie próbowała wymigać się od obietnicy, a to odbije się na jej relacji z mężem. W tle nie zabraknie też swatania i rodzinnych kłótni o to, jak ma wyglądać przyszłość.

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" Isl za wszelką cenę próbowała zbliżyć do siebie Sinana i Ezgi. Posunęła się nawet do kłamstwa o rzekomym wypadku i złym stanie psychicznym, bo chciała wzbudzić w nim współczucie. W tym czasie Sahin przygotował dla Nany i Poyraza prezent, czyli spóźnioną podróż poślubną. Zazdrosna Cansel nie potrafiła się z tym pogodzić i uknuła intrygę. Chciała zaszkodzić rywalce, podając jej podejrzaną substancję. Ostatecznie sama wpadła we własne sidła i to ona wypiła skażony napój. Jak te wydarzenia odbiją się na dalszych losach bohaterów?

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"Dziedzictwo" odc. 1001 - streszczenie

Nana podejmuje ryzykowną decyzję i udaje, że jest poważnie chora, bo za wszelką cenę chce uniknąć podróży poślubnej z Poyrazem. Prezent od Sahina zamiast radości przynosi jej stres. Kiedy jednak widzi, jak bardzo Poyraz jest zawiedziony, zaczyna inaczej na to patrzeć i zmienia decyzję. Tymczasem Czarna i Ibrahim wciąż się spierają, bo nie potrafią wybrać imienia dla dziecka. Matka Sinana nie odpuszcza i knuje kolejne intrygi. Liczy na to, że jej syn ożeni się z Ezgi. Adalet też miesza w sprawach sercowych. Próbuje zeswatać Aynur z młodym sklepikarzem z okolicy.

"Dziedzictwo" odc. 1001 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejny odcinek "Dziedzictwa" już niedługo trafi na antenę, więc warto zapisać sobie termin emisji. Serial można oglądać w TVP1 po południu. W odcinku nie zabraknie kłótni o imię dziecka i kolejnych planów matki Sinana. Odcinek 1001 "Dziedzictwa" zostanie wyemitowany w piątek 14 sierpnia 2026 roku o 16:00 w TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial z wieloma wątkami. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, a z czasem dołączyli kolejni bohaterowie. Widzowie śledzą, jak zmieniają się relacje między bohaterami, a w tle nie brakuje rodzinnych konfliktów i kolejnych ciosów od losu. Serial przyciąga wyrazistymi postaciami i zwrotami akcji, które potrafią zaskoczyć. W obsadzie są między innymi:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Nana w beżowym golfie patrzy ze smutkiem w bok. O szczegółach 1001 odcinka serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
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