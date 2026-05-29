"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 935

W świecie serialu "Dziedzictwo" spokój bywa towarem deficytowym, o czym doskonale świadczy lawina niespodziewanych zdarzeń z minionego epizodu. Trucizna odzyskała w końcu siły i postawiła sobie za cel odkrycie tożsamości wroga Poyraza, podczas gdy Nana próbowała załagodzić napięcia za pomocą miłosnego wiersza, nie wiedząc, że mężczyzna jedynie udawał przed nią obrażonego. Sytuacja stała się znacznie mroczniejsza w wątku Ayse, ponieważ otrzymała ona wyniki badań DNA potwierdzające, że odnalezione ciało należało do prokurator Leyli. Ta wiadomość doprowadziła do zasłabnięcia Deryi, która po odzyskaniu przytomności wyznała wszystkim, że miała siostrę bliźniaczkę. Z kolei Sinan musiał wreszcie szczerze porozmawiać z Aynur, co skłoniło Gurkana do wyciągnięcia wniosków o jego głębokim uczuciu do gosposi. Zatem pora przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Dziedzictwo" odc. 935 - streszczenie

Trucizna wpada na ślad Saliha i zaczyna wywierać nacisk na Cansel, by zmusić ją do wyjawienia miejsca pobytu Nany oraz Yusufa. W tym samym czasie Poyraz i Nana dochodzą do porozumienia i postanawiają ostatecznie zakończyć swój konflikt. Derya stara się sprawiać wrażenie załamanej po stracie siostry, jednak Ayse przypadkowo staje się świadkiem jej rozmowy z Utku. Te niepokojące informacje budzą w Ayse czujność, dlatego postanawia ostrzec Ferita, ale Deryi udaje się sprawnie wybronić ze wszystkich zarzutów. Ayse nie zamierza jednak odpuszczać i nadal obserwuje sytuację, a tymczasem Aynur próbuje dowiedzieć się, co Sinan przekazał Gurkanowi. Prokurator zmaga się z własnymi barierami i nie potrafi otwarcie przyznać się do tego, co naprawdę czuje.

"Dziedzictwo" odc. 935 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątki krążące wokół Nany i małego Yusufa stają się coraz bardziej skomplikowane, a postawa Trucizny zwiastuje nadchodzące problemy. Fani produkcji z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym intrygi Deryi zostaną wystawione na próbę przez dociekliwą Ayse. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja odcinka zaplanowana jest na 1 czerwca 2026 roku w TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to opowieść o skomplikowanych więziach rodzinnych, która zaczęła się od walki Seher o przyszłość osieroconego siostrzeńca. Choć przez lata obsada uległa zmianie, a nowi bohaterowie, tacy jak Poyraz czy Nana, wnieśli do fabuły świeżą dynamikę, serial wciąż skupia się na poszukiwaniu bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Produkcja zyskała ogromną popularność dzięki mieszance wątków kryminalnych z osobistymi dramatami postaci, które muszą radzić sobie z bolesną przeszłością. Jeśli lubicie historie o poświęceniu i trudnych wyborach życiowych, ta pozycja na pewno was zainteresuje. W serialu występują:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)