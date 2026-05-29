"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 939

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-05-29 9:41

W 939. odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując przeprowadzić szczerą rozmowę z Naną. Mężczyzna bije się z myślami, nie wiedząc, czy powinien otwarcie wyznać prawdę o swoich uczuciach. Nieoczekiwana reakcja kobiety i jej słowa o przyjaźni sprawiają, że bohater wycofuje się ze swoich planów w poczuciu irytacji. To spotkanie rzuca nowe światło na ich relację, stawiając pod znakiem zapytania ich wspólną przyszłość.

Serial "Dziedzictwo" od wielu sezonów gościł w domach fanów dobrych historii, a wszystko zaczęło się przecież od wzruszającej walki Seher o losy małego Yusufa. Spotkanie kobiety z mrocznym Yamanem zaowocowało opowieścią o trudnym zaufaniu, choć śmierć bohaterki ostatecznie wymusiła na wszystkich bolesną zmianę. Kolejne sezony serialu skupiły się na relacji Yamana z Naną, która początkowo oskarżała go o najgorsze czyny, ale w końcu obdarzyła go szczerym uczuciem. Los bywał jednak przewrotny, ponieważ śmierć kolejnego bohatera sprawiła, że wasze ulubione postacie ponownie musiały zmierzyć się z wielkim żalem. Na szczęście Nana odnalazła spokój i bezpieczną przystań w ramionach Poryaza, co rozpoczęło zupełnie nowy etap w jej skomplikowanym życiu. Co zatem przyniesie kolejny odcinek tej opowieści?

Sinan niechętnie bierze udział w intrydze zaplanowanej przez Lerzan, a w międzyczasie Aynur z trudem maskuje swoją rosnącą zazdrość. Los sprawia, że oboje zostają nagle zamknięci w jednym pomieszczeniu, co zmusza ich do konfrontacji. Tymczasem Derya obmyśla plan pozbycia się Ayse i zaczyna umiejętnie manipulować faktami, które odkrywa policjantka. Poyraz chce wyznać Nanie, co do niej czuje, jednak ona nieświadomie studzi jego zapał, zachęcając go do bycia szczerym wobec swojej wybranki i zapewniając o swojej przyjacielskiej lojalności. Rozzłoszczony tymi słowami mężczyzna rezygnuje ze swoich zamiarów i zamyka się w sobie. Z kolei Cansel mierzy się z poważnym dylematem, obawiając się, że Trucizna może zdradzić jej bliskim pilnie strzeżone sekrety, co ostatecznie zmusza ją do działania.

"Dziedzictwo" odc. 939 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Tureckie produkcje telewizyjne od dłuższego czasu przyciągają przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych zawiłymi losami rodów i ich skomplikowanymi tajemnicami. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi, dlatego warto regularnie śledzić harmonogram nadawania, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Najnowsza odsłona tej opowieści pojawi się na antenie już w najbliższych dniach w popołudniowym pasmie. Epizod ten zostanie wyemitowany 5 czerwca 2026 roku. Emisja odbędzie się w TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna produkcja z Turcji, która opowiada o miłości, stracie i trudnej drodze do odkupienia win. Choć początkowo fabuła skupiała się na Seher i jej walce o opiekę nad siostrzeńcem, po wielu tragicznych zwrotach akcji na pierwszy plan wysunęli się Nana oraz Poyraz. Serial charakteryzuje się dynamicznymi zmianami w życiu bohaterów, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości po śmierci bliskich osób. To opowieść pełna napięć między postaciami, w której przeszłość zawsze w końcu daje o sobie znać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)

