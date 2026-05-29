"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 939

Serial "Dziedzictwo" od wielu sezonów gościł w domach fanów dobrych historii, a wszystko zaczęło się przecież od wzruszającej walki Seher o losy małego Yusufa. Spotkanie kobiety z mrocznym Yamanem zaowocowało opowieścią o trudnym zaufaniu, choć śmierć bohaterki ostatecznie wymusiła na wszystkich bolesną zmianę. Kolejne sezony serialu skupiły się na relacji Yamana z Naną, która początkowo oskarżała go o najgorsze czyny, ale w końcu obdarzyła go szczerym uczuciem. Los bywał jednak przewrotny, ponieważ śmierć kolejnego bohatera sprawiła, że wasze ulubione postacie ponownie musiały zmierzyć się z wielkim żalem. Na szczęście Nana odnalazła spokój i bezpieczną przystań w ramionach Poryaza, co rozpoczęło zupełnie nowy etap w jej skomplikowanym życiu. Co zatem przyniesie kolejny odcinek tej opowieści?

"Dziedzictwo" odc. 939 - streszczenie

Sinan niechętnie bierze udział w intrydze zaplanowanej przez Lerzan, a w międzyczasie Aynur z trudem maskuje swoją rosnącą zazdrość. Los sprawia, że oboje zostają nagle zamknięci w jednym pomieszczeniu, co zmusza ich do konfrontacji. Tymczasem Derya obmyśla plan pozbycia się Ayse i zaczyna umiejętnie manipulować faktami, które odkrywa policjantka. Poyraz chce wyznać Nanie, co do niej czuje, jednak ona nieświadomie studzi jego zapał, zachęcając go do bycia szczerym wobec swojej wybranki i zapewniając o swojej przyjacielskiej lojalności. Rozzłoszczony tymi słowami mężczyzna rezygnuje ze swoich zamiarów i zamyka się w sobie. Z kolei Cansel mierzy się z poważnym dylematem, obawiając się, że Trucizna może zdradzić jej bliskim pilnie strzeżone sekrety, co ostatecznie zmusza ją do działania.

"Dziedzictwo" odc. 939 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Tureckie produkcje telewizyjne od dłuższego czasu przyciągają przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych zawiłymi losami rodów i ich skomplikowanymi tajemnicami. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi, dlatego warto regularnie śledzić harmonogram nadawania, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Najnowsza odsłona tej opowieści pojawi się na antenie już w najbliższych dniach w popołudniowym pasmie. Epizod ten zostanie wyemitowany 5 czerwca 2026 roku. Emisja odbędzie się w TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna produkcja z Turcji, która opowiada o miłości, stracie i trudnej drodze do odkupienia win. Choć początkowo fabuła skupiała się na Seher i jej walce o opiekę nad siostrzeńcem, po wielu tragicznych zwrotach akcji na pierwszy plan wysunęli się Nana oraz Poyraz. Serial charakteryzuje się dynamicznymi zmianami w życiu bohaterów, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości po śmierci bliskich osób. To opowieść pełna napięć między postaciami, w której przeszłość zawsze w końcu daje o sobie znać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)