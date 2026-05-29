W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 11 dziewczynek

Trendy w nadawaniu imion w Polsce są zmienne; to, co było hitem dekady temu, dziś może być bliskie zapomnienia, co dotyczy pewnego żeńskiego imienia.

To imię żeńskie, które królowało w rankingach popularności w latach 60. i 70., obecnie jest wybierane zaledwie kilkanaście razy rocznie, co pokazuje drastyczny spadek zainteresowania.

Sprawdź, jakie imię z polskiej tradycji niemal całkowicie zniknęło z rejestrów i co oznacza jego intrygujące, słowiańskie pochodzenie.

Rejestr danych PESEL nie pozostawia złudzeń. Największą popularnością w Polsce cieszą się imiona klasyczne, ugruntowane w tradycji i kulturze. Na pierwszym miejscu rankingu popularności od lat króluje imię Anna, które każdego roku dla swoich córek wybiera kilka tysięcy osób. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się z imieniem Marzena, które swój okres świetności ma już dawno za sobą. Jeszcze w latach 80. i na początku 90. było ono nadawane dość często, ostatnie lata jednak wskazują na zdecydowany spadek zainteresowania tym imieniem.

Marzena - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Marzena najprawdopodobniej powstało jako zdrobnienie lub odmiana imienia Maria albo Małgorzata, choć część badaczy wskazuje również na jego związki ze starosłowiańskim rdzeniem "mar", oznaczającym marzenie, sen lub wyobrażenie. Niektórzy językoznawcy podkreślają również podobieństwo imienia Marzena do słowiańskiej bogini Marzanny, związanej z zimą i odradzaniem się natury. Dzięki temu imię zyskało dodatkowy, symboliczny wymiar. Inni natomiast wskazują również na możliwe powiązania z rzymskim imieniem Martyna/Marcin (od Marsa – boga wojny), jednak dominująca jest teoria słowiańska, która najlepiej oddaje jego etymologię i kulturowe osadzenie.

Charakterystyka osób noszących imię Marzena

Marzeny często opisywane są jako osoby wrażliwe, empatyczne i kreatywne. Posiadają bogatą wyobraźnię i artystyczną duszę. Z drugiej strony, bywają również bardzo zdeterminowane, niezależne i potrafią dążyć do celu z dużą konsekwencją. Cenią sobie domowe ognisko i bliskie relacje, są lojalnymi przyjaciółkami i oddanymi partnerkami. Ich słowiańskie korzenie mogą symbolizować siłę charakteru i zdolność do przetrwania.

Popularność imienia Marzena w Polsce

W Polsce imię to zaczęło zdobywać większą popularność w XX wieku, szczególnie po II wojnie światowej. Największą popularność osiągnęło w latach 60., 70. i 80. XX wieku. W tamtym okresie należało do często nadawanych imion żeńskich w Polsce. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 128 745 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je 55. na pozycji w rankingu popularności. Obecnie jest wybierane rzadziej. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 11 dziewczynek. Natomiast najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu, bo 26, odnotowano w 2016 roku.

