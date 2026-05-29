Włosi latem jedzą to niemal codziennie. W Polsce mało kto zna ten przepis

Latem włoska kuchnia przechodzi transformację, odchodząc od ciężkich potraw na rzecz dań lekkich, świeżych i szybkich w przygotowaniu, które idealnie odpowiadają na potrzeby upalnych dni.

Istnieje klasyczne danie, które choć proste w składzie, stanowi esencję włoskiego lata i jest cenione za swoją orzeźwiającą naturę, mimo że w wielu krajach pozostaje mało znane.

Jego korzenie sięgają kuchni biednej, gdzie podstawą jest sprytne wykorzystanie prostych, dostępnych składników, co pozwala na stworzenie sycącej, a zarazem nieobciążającej potrawy.

Klucz do wyjątkowego smaku leży w prostocie, wysokiej jakości sezonowych składników i swobodnym podejściu do proporcji, co czyni to danie nie tylko posiłkiem, ale prawdziwym letnim rytuałem kulinarnym.

Włosi dostosowują swoje jedzenie do sezonów. Co latem króluje na ich talerzach? Jednym z dań jest panzanella, czyli klasyczna włoska sałatka z chleba, która latem pojawia się niemal codziennie na stołach, szczególnie w środkowych Włoszech. Choć brzmi niepozornie, dla Włochów to prawdziwy smak wakacji. Co ciekawe, w Polsce mało kto ją zna, a jeszcze mniej osób przygotowuje ją w domu, mimo że składniki są banalnie proste i łatwo dostępne.

Włoska panzanella - co to?

Panzanella wywodzi się z Toskanii i powstała jako danie kuchni biednej. Bazą jest czerstwy chleb, najlepiej pszenna ciabatta lub chleb na zakwasie, który zamiast trafiać do kosza, zyskuje drugie życie. Chleb rwie się na kawałki, lekko nawilża wodą, a następnie miesza z dojrzałymi pomidorami, czerwoną cebulą, ogórkiem i dużą ilością świeżej bazylii. Całość skrapia się oliwą z oliwek i octem winnym.

Sekret smaku tkwi w prostocie i jakości składników. Włosi nie kombinują. Pomidory muszą być naprawdę dojrzałe, oliwa aromatyczna, a bazylia świeżo zerwana. Sałatka najlepiej smakuje po kilkunastu minutach, gdy chleb wchłonie soki z warzyw i oliwę, ale nadal zachowa lekką strukturę. To danie jest idealne na lunch, kolację albo jako dodatek do grillowanych ryb czy mięsa.

Dla wielu Włochów panzanella to nie tylko przepis, ale letni rytuał. Robi się ją spontanicznie, bez dokładnych proporcji, często z tego, co akurat jest w lodówce. Może dlatego w Polsce wciąż pozostaje mało znana, wymaga luzu i podejścia na oko, które w kuchni włoskiej jest czymś zupełnie naturalnym.

Jeśli szukasz letniego dania, które smakuje jak wakacje we Włoszech, a przy tym jest tanie, szybkie i sycące, to panzanella jest strzałem w dziesiątkę. Możliwe, że po pierwszym spróbowaniu zaczniesz przygotowywać ją równie często, jak robią to Włosi w środku lata.

