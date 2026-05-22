"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1435

Wrocławskie ulice bywają niebezpieczne, o czym przekonaliśmy się w ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci". Miłosz oraz Emilia interweniowali w sprawie rzekomego porwania Oleny i jej syna, po tym jak partner kobiety zastał splądrowane mieszkanie oraz ślady krwi. Chociaż początkowo podejrzenia padły na Gnatiuka, czyli byłego męża zaginionej, wzajemne oskarżenia z Artemem mocno utrudniły ustalenie prawdy. Śledztwo ujawniło, że Olena została zatrzymana za handel nielegalnym tytoniem, a kiedy Matwij zniknął z izby dziecka, ktoś zaczął realizować swój groźny plan. W tym samym czasie Ola i Mikołaj cieszyli się ze wspólnej wyprawy, dopóki nie odwiedziła ich Edyta z ważną propozycją. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1435 - streszczenie
Lena i Bartosz otrzymują zadanie przetransportowania Romana Wilczewskiego ze szpitala psychiatrycznego. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że groźny przestępca zdołał ranić lekarza i uciec karetką. Jedna z pielęgniarek zeznaje funkcjonariuszom, że uciekinier miał przecięte kajdanki i przez krótki czas była przez niego przetrzymywana. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy policja odkrywa kradzież broni z internetowego sklepu, co sugeruje planowany zamach. Policjanci muszą działać pod ogromną presją czasu, by powstrzymać potencjalną tragedię. Dodatkowo w tym samym odcinku Szulc przekazuje Tomkowi skrywaną przez długi czas tajemnicę.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1435 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co słychać u wrocławskich funkcjonariuszy, mamy konkretne informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowsze przygody patroli będzie można obejrzeć w tradycyjnym paśmie wieczornym. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby nie przegapić żadnego szczegółu z tej opowieści. Odcinek numer 1435 zostanie wyemitowany 29 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
Ten serial to prawdziwa gratka dla fanów policyjnych opowieści, w których praca miesza się z trudnymi sprawami prywatnymi. Śledzimy tu losy dwóch wrocławskich patroli, które na co dzień zajmują się zarówno drobnymi wykroczeniami, jak i poważnymi przestępstwami zagrażającymi życiu mieszkańców. Poza akcjami w terenie możemy podejrzeć, jak bohaterowie radzą sobie z dylematami moralnymi czy skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. To połączenie dynamiki służby z ludzką twarzą funkcjonariuszy sprawia, że od lat chętnie wracamy do tego świata. W serialu występują między innymi:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)