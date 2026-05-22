"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1435

Wrocławskie ulice bywają niebezpieczne, o czym przekonaliśmy się w ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci". Miłosz oraz Emilia interweniowali w sprawie rzekomego porwania Oleny i jej syna, po tym jak partner kobiety zastał splądrowane mieszkanie oraz ślady krwi. Chociaż początkowo podejrzenia padły na Gnatiuka, czyli byłego męża zaginionej, wzajemne oskarżenia z Artemem mocno utrudniły ustalenie prawdy. Śledztwo ujawniło, że Olena została zatrzymana za handel nielegalnym tytoniem, a kiedy Matwij zniknął z izby dziecka, ktoś zaczął realizować swój groźny plan. W tym samym czasie Ola i Mikołaj cieszyli się ze wspólnej wyprawy, dopóki nie odwiedziła ich Edyta z ważną propozycją. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1435 - streszczenie

Lena i Bartosz otrzymują zadanie przetransportowania Romana Wilczewskiego ze szpitala psychiatrycznego. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że groźny przestępca zdołał ranić lekarza i uciec karetką. Jedna z pielęgniarek zeznaje funkcjonariuszom, że uciekinier miał przecięte kajdanki i przez krótki czas była przez niego przetrzymywana. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy policja odkrywa kradzież broni z internetowego sklepu, co sugeruje planowany zamach. Policjanci muszą działać pod ogromną presją czasu, by powstrzymać potencjalną tragedię. Dodatkowo w tym samym odcinku Szulc przekazuje Tomkowi skrywaną przez długi czas tajemnicę.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1435 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co słychać u wrocławskich funkcjonariuszy, mamy konkretne informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowsze przygody patroli będzie można obejrzeć w tradycyjnym paśmie wieczornym. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby nie przegapić żadnego szczegółu z tej opowieści. Odcinek numer 1435 zostanie wyemitowany 29 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwa gratka dla fanów policyjnych opowieści, w których praca miesza się z trudnymi sprawami prywatnymi. Śledzimy tu losy dwóch wrocławskich patroli, które na co dzień zajmują się zarówno drobnymi wykroczeniami, jak i poważnymi przestępstwami zagrażającymi życiu mieszkańców. Poza akcjami w terenie możemy podejrzeć, jak bohaterowie radzą sobie z dylematami moralnymi czy skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. To połączenie dynamiki służby z ludzką twarzą funkcjonariuszy sprawia, że od lat chętnie wracamy do tego świata. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)